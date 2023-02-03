Ворог продовжує зазнавати втрат в Україні та вербує ув'язнених у виправних колоніях, — Генштаб

Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямах, зазнає великих втрат в особовому складі та військовій техніці. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

На Куп'янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів та артилерії райони Дворічної, Західного, Голубівки, Куп'янська, Кислівки та Стельмахівки.

На Лиманському напрямі під вогонь окупантів потрапили Торське, Макіївка, Червонопопівка та Діброва.

На Бахмутському напрямку постраждали Спірне, Веселе, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське та Дружба.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Тоненьке, Водяне, Георгіївка та Мар'їнка.

На Новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Нескучне, Богоявленка та Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському — під ворожий вогонь потрапили райони понад 15 населених пунктів.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, у Біловодську Луганської області, окупанти облаштували Центральну районну лікарню під військовий шпиталь та привезли туди до 120 поранених військовослужбовців збройних сил росії.

Для поповнення своїх втрат у живій силі противник продовжує вербувальну кампанію серед ув'язнених. За останній тиждень у виправних закладах Новосибірської області росії було завербовано до 1000 найманців.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 4 ударів по районах зосередження ворога та 1 — по позиції його ЗРК.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України вразили 2 райони зосередження живої сили противника.

Як повідомляли «ФАКТИ», директор ЦРУ Вільям Бернс вважає, що наступні шість місяців російсько-української війни будуть критичними. На думку Бернса, путін зробив ставку на затяжну війну. Він сподівається, що в західних країн настане «політична втома», вони втрачатимуть інтерес до України. А це може дати його військовим новий шанс досягти успіхів на полі бою.

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