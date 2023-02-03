путін робить ставку на «політичну втому»: директор ЦРУ Бернс спрогнозував розвиток подій у найближчі пів року

Наступні шість місяців російсько-української війни будуть критичними. Про це сказав директор ЦРУ Вільям Бернс, пише сайт телеканалу CBS News.

За словами Бернса, путін зробив ставку на те, що у західних країн настане «політична втома», вони будуть втрачати інтерес до України. А це може дати його військовим новий шанс домогтися успіхів на полі бою.

«путін, я думаю, прямо зараз робить ставку на те, що він може змусити час працювати на себе. Нам здається, що все вирішиться на полі бою в найближчі шість місяців», — сказав Бернс.

Також він зазначив, що «Захід повинен дати путіну зрозуміти, що він не тільки не зможе просунутися далі в Україні, але з кожним місяцем все більше і більше ризикує втратити територію, яку він досі незаконно забрав в України».

росія досі не зацікавлена в переговорах, додав директор ЦРУ.

«Ми не вважаємо, що путін серйозно ставиться до переговорів, попри те, що ви іноді про це чуєте», — сказав Бернс.

Нагадаємо, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, росія може приурочити новий масштабний наступ до річниці вторгнення в Україну — 24 лютого. Він додав, що за оцінкою міністерства, в розпорядженні рф зараз понад 300 тисяч мобілізованих.

Водночас ворог веде активну розвідку з метою підготовки для наступу на сході України.

Українська розвідка прогнозує суттєве загострення на фронті у лютому-березні. Попри втрати в живій силі та техніці, ворог пробує виконати завдання путіна вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

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