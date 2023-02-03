Організаторам вечірок, де знущалися з дівчат, обрали запобіжний захід

Суд обрав запобіжний захід щодо двох блогерів, які організовували вечірки зі згвалтуваннями в Києві. Як повідомляє Суспільне, вони мають перебувати під вартою без можливості внесення застави щонайменше до 1 квітня.

Блогерів Андрія Я. та Ярослава Д. (проходить у справі як спільник) підозрюють у розповсюдженні порнографічного контенту.

Прокуратура закликала не випускати головного фігуранта під заставу, мотивуючи це знайденою у нього при обшуку значною сумою готівкових коштів — 4000 доларів.

«Підозрюваний може переховуватись, може знищити речі та документи, які потрібні слідству. Я. необхідно обрати запобіжний захід — тримання під вартою», — заявив прокурор.

Своєю чергою адвокат Я. відкинув звинувачення свого підзахисного у згвалтуванні і назвав справу політичною. Мовляв, від потерпілих дівчат заяв до поліції не надходило.

Щодо ж до Д., то він сам визнав лише участь у вечірках, а підозру в розповсюдженні наркотичних речовин (при обшуку при ньому виявили підозрілий пакет) йому ще не висунули, бо речовина перебуває на експертизі.

«Нікого не знімав, я не маю доступу до соцмереж. Участь у вечірках — єдине, що робив. Я ні до кого не ліз, нікому нічого поганого не зробив», — сказав фігурант на суді.

Нагадаємо, на Одещині раніше засуджений за згвалтування підозрюється вже у вбивстві.

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