Російські загарбники продовжують обстрілювати Україну. Протягом минулої доби противник завдав 20 авіаційних та 3 ракетних удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківської та Миколаївської областей, є жертви серед цивільного населення. Здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, зазнає великих втрат. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут і Іванівське Донецької області», — йдеться у повідомленні.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Знищено 4 БпЛА противника типу «Орлан-10». А українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та одну важку вогнеметну систему «Cолнцепьок».

«Противник розпочав заходи з евакуації населення з тимчасово окупованих територій. За наявною інформацією, до виїзду готують колаборантів із сім’ями у Троїцькому районі Луганської області», — повідомили в Генштабі.

Як писали «ФАКТИ», раніше військовий експерт, аеророзвідник ТрО ЗСУ Андрій Коваленко заявив, що наступ російських військ вже розпочався. Плани ворога незмінні: вони хочуть взяти Бахмут, щоб далі піти у наступ на Слов'янськ та Краматорськ, а згодом окупувати всю Донеччину за наказом володимира путіна.

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