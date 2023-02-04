Президент Володимир Зеленський після саміта Україна — Європейський Союз, який відбувся Києві, зазначив, що були досягнуті доволі конкретні домовленості про те, як наша країна стане ще ближчою із Європейським Союзом.



«Ми зберегли українську свободу. Ми захищаємо цінності України. І ми досягнемо цілей нашої держави. Європейських цілей нашої держави. Сьогодні дуже відчувалася упевненість у цьому під час саміту. Ми говорили і говоримо вже як учасники європейської спільноти. І працюємо, щоб зафіксувати це де-юре», — зазначив він у відеозверненні та додав: «Є розуміння, що почати переговори про членство України у Євросоюзі можна цього року. Є розуміння партнерами також і того, що цього року маємо, як і торік, незмінно посилювати оборонну підтримку нашої держави й тиск на росію, зокрема санкційний тиск».



За його словами, Євросоюз офіційно підтримав українську формулу миру, що було зафіксовано у підсумковій заяві. Також була досягнута домовленість щодо конкретної допомоги з боку ЄС у реалізації цієї формули.



Володимир Зеленський, зазначивши, що ситуація на фронті залишається дуже тяжкою, особливо на Донецькому напрямку, подякував захисникам України, окремо згадавши 10-ту гірську штурмову бригаду, бійців 54-ї окремої механізованої бригади, а також 81-шу окрему аеромобільну бригаду та 66-ту окрему механізовану бригаду, які тримають фронт на сході країни. «І окремо хочу відзначити наших нацгвардійців — 3-тю бригаду оперативного призначення Нацгвардії. Хлопців, які успішно „мінусують“ ворожу авіацію на Донеччині. Дякую вам!» — додав він.

Також президент подякував президенту США Джо Байдену та американському народу за черговий великий пакет оборонної підтримки. Йдеться, зокрема, про боєприпаси для HIMARS, великокаліберні кулемети, Javelin, обладнання для інтеграції західних систем ППО та боротьби з ворожими БПЛА на $ 2,2 млрд.

Згадав Володимир Зеленський й про чергові санкційні рішення Ради національної безпеки і оборони щодо тих, хто працює на російську агресію: «Відповідні укази про введення в дію рішень РНБО вже підготовлені. І окремо дякую працівникам СБУ, ДБР, Національної поліції та Офісу Генерального прокурора за нові кроки з відновлення справедливості після дій тих, хто не зрозумів, що на державних посадах працювати треба лише на інтереси держави».

Нагадаємо, що під час саміту Зеленський заявив, що Україна завершує виконання семи рекомендацій Європейської комісії щодо отримання нашою державою статусу кандидата на вступ до ЄС.

Фото ОП

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