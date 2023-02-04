Сніжний Місяць-2023: що не можна робити в лютневу повню і як правильно загадати бажання

Лютнева повня, яку називають Голодною чи Сніжною, цього року настане 5 лютого о 20:28 за київським часом. Втім, вплив повного Місяця дехто може відчувати і сьогодні, 4 лютого, і у понеділок, 6 лютого.

Повний Місяць буде у знаку Лева, що сильно впливає на Тельців, Львів, Скорпіонів, Водоліїв, пише novyny.live. Представникам цих знаків буде нелегко у період від повного місяця 5 лютого до нового місяця 20 лютого. Астрологи радять їм бути стриманішими та мінімізувати ризики. На представників інших символів зодіаку повний місяць у Леві має м'який і позитивний вплив. У талановитих, харизматичних, наполегливих та відповідальних людей можливе підвищення службими сходинками та визнання їхніх заслуг.

Традиційно в дні повного місяця не радять розпочинати нові проекти, планувати відпустку чи поїздку, грати весілля, позичати гроші, починати ремонт, з'ясовувати стосунки та сваритися з начальством. Напередодні повного місяця рекомендують нічого не виносити з дому — так можна втратити успіх. А ще не можна, щоб уві сні місячне світло потрапляло на людину — сон буде неспокійним, можуть снитися кошмари.

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На повню прийнято загадувати бажання, але робити це потрібно правильно. Є три способи:

Написати бажання на папірці, спалити над полум'ям свічки, уявляючи, що воно вже збулося, а золу закопати в землю чи сніг.

Свічку поставити на підвіконня так, щоб Місяць візуально перебував у полум'ї. Вимовити вголос бажання, поки Місяць не змінив положення. Потім свічку згасити.

У прозору склянку набрати воду та прошепотіти їй своє бажання, дивлячись на Місяць. Склянку залишити до ранку на підвіконні, а вранці випити воду.

Важливо пам'ятати, що не можна загадувати бажання, які можуть завдати шкоди іншим — це може обернутися проти вас.

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Фото Pixabay

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