«Сьогодні вбивають, а завтра змагаються?»: український олімпієць пояснив, чому треба бойкотувати Ігри-2024 у Парижі

Відомий український скелетоніст Владислав Гераскевич, який обурився скандальним фото ексбіатлоністки збірної України, закликав до бойкоту Олімпійських ігор-2024 у Парижі, якщо МОК ухвалить рішення про допуск спортсменів країни-агресора до участі в головних змаганнях чотириріччя

«Я вважаю, що треба бойкотувати, бо багато російських спортсменів воюють в Україні, — висловив свою думку Владислав Гераскевич в інтерв'ю виданню Deutschland Funk. — Сьогодні вбивають українців, а завтра змагаються? Наш НОК робить замало. Поки не було жодної заяви про те, чи варто дозволити російським спортсменам повернутися.

Справа не в їхніх паспортах. Російські спортсмени — це не звичайні люди, в кожного своя історія. Статистика свідчить, що близько 85% російських спортсменів є членами військових, поліцейських чи інших державних структур.

Нам потрібна велика згуртованість, зокрема з великими олімпійськими комітетами, такими як німецький. Олімпійські ігри — це про спортсменів, про досконалість та наші цінності, це не про Томаса Баха чи корумпованих чиновників МОК, які сидять у своїх офісах та приймають божевільні й дурні рішення".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійській чемпіонці з Росії Ласіцкене дісталося від героя Ігор у Пекіні за цинічне скиглення.

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