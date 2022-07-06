34.52 / 35.31 35.30 / 36.52
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Фу, гидота»: героя Олімпійських ігор обурило скандальне фото ексбіатлоністки збірної України

9:08 6 липня 2022
Владислав Гераскевич та Катерина Бех

Український скелетоніст Владислав Гераскевич, який на Олімпійських іграх у Пекіні прямо на трасі виступив проти війни в нашій країні, прокоментував скандальне фото ексбіатлоністки збірної України Катерини Бех у формі російської команди.

«Фу, мерзота. Саме тому нам не треба натуралізувати кацапню, — написав 23-річний Владислав Гераскевич у Twitter. — Орка з болота можна витягнути, а болото з орка — ніяк.

Орку абсолютно все одно на колег по команді, на тренерів, на вкладені державою кошти. Він під час війни повертається у болото та виставляє такі фото".

Нагадаємо, що 23-річна Катерина Бех, яка народилася в росії, в 2018 році перебралася в Україну, отримала громадянство нашої країни і потрапила до складу збірної з біатлону, ставши, зокрема, дворазовою чемпіонкою світу серед юніорів. Після початку повномасштабного вторгнення Бех втекла до росії, а потім її виключили зі складу національної команди. Тепер Бех знову оформляє громадянство росії, щоб виступати за збірну країни-агресора.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Бех-Романчук емоційно звернулася до олімпійської чемпіонки-рекордсменки з росії Ласіцкене.

827

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пральна машина

Додайте сіль у пральну машину, і ефект вас просто приголомшить: порада від автора «прання з пакетом» (відео)

пенсіонерка

Підвищення пенсій у липні: хто з українських пенсіонерів отримуватиме 6081 гривню

«Страшний біль»: загинув зять екс-прем&#39;єра України Анатолія Кінаха Олександр Ковалко

«Страшний біль»: загинув зять експрем'єра України Анатолія Кінаха Олександр Ковалко

засіб проти пожовтіння огірків

«Додайте хліба до води — і огірки збиратимете центнерами»: як приготувати диво-засіб

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.