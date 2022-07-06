«Фу, гидота»: героя Олімпійських ігор обурило скандальне фото ексбіатлоністки збірної України

Український скелетоніст Владислав Гераскевич, який на Олімпійських іграх у Пекіні прямо на трасі виступив проти війни в нашій країні, прокоментував скандальне фото ексбіатлоністки збірної України Катерини Бех у формі російської команди.

«Фу, мерзота. Саме тому нам не треба натуралізувати кацапню, — написав 23-річний Владислав Гераскевич у Twitter. — Орка з болота можна витягнути, а болото з орка — ніяк.

Орку абсолютно все одно на колег по команді, на тренерів, на вкладені державою кошти. Він під час війни повертається у болото та виставляє такі фото".

Нагадаємо, що 23-річна Катерина Бех, яка народилася в росії, в 2018 році перебралася в Україну, отримала громадянство нашої країни і потрапила до складу збірної з біатлону, ставши, зокрема, дворазовою чемпіонкою світу серед юніорів. Після початку повномасштабного вторгнення Бех втекла до росії, а потім її виключили зі складу національної команди. Тепер Бех знову оформляє громадянство росії, щоб виступати за збірну країни-агресора.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Бех-Романчук емоційно звернулася до олімпійської чемпіонки-рекордсменки з росії Ласіцкене.

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