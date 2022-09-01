Олімпійській чемпіонці з росії Ласіцкене дісталося від героя Ігор у Пекіні за цинічне скиглення

Російська олімпійська чемпіонка Токіо зі стрибків у висоту Марія Ласіцкене, яка «поплакалася» главі МОК і отримала жорстку відповідь від українських спортсменів, видала чергову порцію цинічного скиглення. Головна конкурентка українки Ярослави Магучих (до усунення спортсменів країни-агресора від міжнародних змагань) зізналася, що зазнає труднощів з екіпіруванням після того, як світові спортивні бренди зали шили росію.

«Я сподіваюся, що Nike все ж згадає, що в росії залишилися спортсмени, і нам потрібне сучасне екіпірування, — цитує Марію Ласіцкене пропагандистське інформаційне агентство ТАРС. — Думатимемо з менеджером, як отримати його. Я вже третій рік стрибаю на змаганнях в одній формі чемпіонки світу-2019. Я подивилася на неї, в одному місці все вже в дірках від шпильок. І дірки стають дедалі більшими. А зараз вийшла вже нова форма, яку я, олімпійська чемпіонка, навіть жодного разу не бачила».

На заяву російської чемпіонки (до речі, свого часу Ласіцкене була довіреною особою володимира путіна на президентських виборах у росії, а нині вона — чинний капітан збройних сил країни-агресора) відреагував український скелетоніст, герой Ігор у Пекіні Владислав Гераскевич.

«Марія Ласіцкене занила, що вона залишилася без шиповок… Маріє, а як щодо українських спортсменів, які залишилися без батьків?» — написав Владислав Гераскевич у Twitter.

- Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) August 31, 2022

Тим самим спортсмен нагадав Ласіцкене, зокрема, про трагедію у родині української легкоатлетки Катерини Табашник, мама якої загинула після ракетного удару росіян по Харкову. А ще — про 14-річну чемпіонку України з важкої атлетики Аліну Перегудову, котру вбив разом з матір'ю ворожий снаряд у Маріуполі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Бех-Романчук емоційно звернулася до олімпійської чемпіонки-рекордсменки з росії Ласіцкене.

Фото Instagram

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