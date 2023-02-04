«Вижив» після нокдауну та відправив суперника у нокаут: відеоогляд чемпіонського бою Наваррете — Вілсон

У ніч на 4 лютого в американському Глендейлі пройшов поєдинок за вакантний чемпіонський пояс за версією WBO у другій напівлегкій вазі між мексиканцем Емануелем Наваррете (37 перемог, 31 з них — нокаутом, 1 поразка) та британцем Ліамом Вілсоном (11 перемог, 7 нокаутом, 2 поразки).

Боксер із Центральної Америки був беззаперечним фаворитом у фахівців, але з першого ж раунду представник Туманного Альбіону пішов уперед та ледь не шокував усіх, відправивши ексчемпіона другого найлегшого та напівлегкого дивізіонів у нокдаун.

Утім, Наваррете вдалося оговтатися, перехопити ініціативу та завершити достроково бій, у восьмому раунді нокаутувавши британця, якому під час бою в кров розбив ніс.

Таким чином, мексиканець завоював чемпіонський пояс уже в третій ваговій категорії, продовживши свою переможну серію на професійному рингу, що триває з липня 2012 року, до 32 поєдинків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Далакян у видовищному поєдинку в Лондоні зберіг титул чемпіона світу.

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