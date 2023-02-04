Викрутився: присяжні виправдали Ілона Маска у гучній справі про шахрайство з акціями Tesla

У п'ятницю, 3 лютого, суд присяжних у Сан-Франциско визнав Ілона Маска невинним у скандальній справі про шахрайство з акціями Tesla. Мільярдер, який ще недавно був найбагатшою людиною у світі, висловив задоволення вердиктом. «Слава богу, людська мудрість перемогла! Я глибоко вдячний присяжним за одностайне визнання моєї невинності у справі Tesla 420», — написав Маск у Twitter.

А почалася ця гучна історія з іншого твіту Ілона. У серпні 2018 року Маск повідомив, що заручився коштами для викупу контрольного пакета акцій компанії Tesla. Це дозволить зробити її приватною.

Твіт Маска призвів до того, що акції Tesla підскочили в ціні у кілька разів. На фондовому ринку почалося справжнє божевілля. Проте невдовзі з'ясувалося, що ніяких коштів у Ілона на придбання контрольного пакета немає. Акції впали!

Після цього сотні інвесторів звинуватив Маска у шахрайстві. Люди втратили на акціях Tesla десятки мільйонів доларів.

Ілон звинувачення відкидав. Він стверджував, що написав твіт, оскільки був упевнений, що заручився згодою суверенного інвестиційного фонду Саудівської Аравії у фінансуванні. Тому жодних правопорушень він не чинив.

На суді Маск поводився впевнено. Він нагадав, що наразі є власником Twitter. І має великий досвід користування цією популярною соцмережею. «Цей досвід не переконує мене в тому, що інвестори беззастережно вірять усьому, що читають у твітах. І якщо я щось твітнув, зовсім не означає, що люди цьому вірять чи вдадуться до відповідних дій», — підкреслив мільярдер.

Адвокат Ніколас Поррітт, який представляв на суді інтереси позивачів — акціонерів Tesla, заявив, що суспільство засноване на правилах. «Нам потрібні правила особливо у бізнесі, щоб урятувати нас від анархії. Правила повинні застосовуватися до Ілона Маска так само як і до всіх інших», — сказав Поррітт.

Адвокат Маска Алекс Спіро заявив, що його клієнт не порушував правил. «Так, твіт був невдалим. Але поганий твіт не перетворює бізнесмена на шахрая», — зазначив Спіро.

Присяжні радилися трохи понад дві години. Після оголошення вердикту Поррітт не приховував свого розчарування. Він наголосив, що разом із клієнтами обдумає наступні кроки. На думку юриста, рішення присяжних створює небезпечний для фондового ринку прецедент.

З ним погоджуються інші американські юристи, які спеціалізуються на торгівлі цінними паперами. Так експерт із шахрайства з цінними паперами Рід Катрейн назвав вердикт у справі Маска «пародією на закони про цінні папери».

«Той серпневий твіт Ілона Маска був настільки конкретною заявою про приватизацію компанії, наскільки це взагалі можливо», — вважає Катрейн.

Професор корпоративного права в Університеті Коннектикуту Майнора Майєрс заявила агентству Reuters: «Тепер Ілон Маск використовуватиме свою манеру комунікації з подвоєною силою. Це тільки надасть йому сміливості діяти так, як він вважає за потрібне».

Примітно, що вердикт присяжних розходиться з думкою Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) США. Вона оштрафувала Маска на 20 мільйонів доларів за горезвісний твіт. Крім того, йому довелося залишити посаду голови ради директорів Tesla. Однак усі розуміють, що Ілон продовжує неофіційно керувати компанією.

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