Чоловіків катастрофічно не вистачає: окупанти почали вербувати жінок-ув'язнених на війну з Україною

Триває триста сорок шоста доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник проводить перегрупування на окремих напрямках, зосереджуючи основні зусилля на веденні наступальних дій не лише на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, про що постійно повідомлялося останнім часом, а й на Куп’янському.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби ворог здійснив 9 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Українська авіація завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника, зенітно-ракетний комплекс та склад пально-мастильних матеріалів.

«Щоб поповнити втрати в живій силі, противник намагається залучити до участі в бойових діях засуджених жінок. Впродовж тижня окупанти завербували близько 50 осіб із жіночої виправної колонії міста Сніжне тимчасово окупованої території Донецької області. Також відомо, що їх направлено на територію російської федерації для проходження підготовки», — йдеться у повідомленні.

А заступниця міністра оборони Гана Маляр, підсумовуючи події на фронті протягом тижня, зазначала, що російські окупаційні війська кинули всі сили на прорив нашої оборони та оточення Бахмута, розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку. «Але завдяки стійкості наших воїнів успіху не досягли», — додала вона.

Нагадаємо, що станом на ранок суботи, 4 лютого, втрати ворога, за офіційними даними, перевищили 130 тисяч військовослужбовців.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережеха

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