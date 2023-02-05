Помер голлівудський актор, зірка шести частин культової комедії «Поліцейська академія»

У суботу, 4 лютого, стало відомо про смерть популярного канадського актора Джорджа Р. Робертсона. За свою кар'єру він зіграв близько 80 ролей у кіно та серіалах. Мабуть, найвідомішою його роботою стала роль начальника Герста в комедії «Поліцейська академія». Робертсон зіграв у перших шістьох частинах цієї голлівудської франшизи.

Джордж Р. Робертсон народився 20 квітня 1933 року у Бремптоні, провінція Онтаріо. Його кінодебют відбувся у 1968 році у знаменитому фільмі жахів Романа Поланскі «Дитина Розмарі». У Джорджа там була зовсім невелика роль без слів.

У 1984 році в прокат вийшла перша частина «Поліцейської академії». Глядачі у різних країнах світу були у захваті від комедії. Усі актори, які знімалися у ній, одразу ж стали популярними.

Джордж Р. Робертсон у ролі начальника Херста

Робертсон знявся також у серіалі «Сутінкова зона», у фільмі Олівера Стоуна «JFK» («Джон Ф. Кеннеді. Постріли в Далласі»), в інших відомих проєктах.

Актор помер 29 січня в одній із лікарень Торонто. Йому було 89 років.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть популярного американського актора Ерла Боена, який зіграв у трьох частинах «Термінатора». Він помер на 82-му році життя від раку.

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