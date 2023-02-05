Стійкість вирішує все: Зеленський про ситуацію на фронті

Президент Володимир Зеленський вважає, що ситуація на фронті жорстка і стає дедалі жорсткішою. Про це він сказав у зверненні за результатами 346-го дня війни.

«Зараз знову такий час. Час, коли окупант кидає все більше й більше своїх сил на те, щоб зламати наш захист. Зараз дуже важко в Бахмуті, у Вугледарі, на Лиманському та інших напрямках. Але зараз, як і кожного дня із цих 346, стійкість наших воїнів вирішує все. Наша стійкість! Не якісь там намагання й плани росії. А хоробрість і рішучість наших бійців. Результативність і швидкість усіх, хто забезпечує та допомагає забезпечувати наші сили оборони. Уважність і переконливість усіх, хто захищає міжнародні позиції України. Міцність і єдність нашого народу — усіх, хто працює заради нашої перемоги, і всіх, хто підтримує наших героїв і Українську державу», — вважає президент.

Зберегти всі елементи нашої стійкості — це гарантувати перемогу у війні, додав український лідер.

Також очільник нашої держави поділився гарною новиною: з російського полону звільнені ще 116 українців.

З них 114 — рядові та сержанти, двоє — офіцери. Воїни нашої армії, Національної гвардії, тероборони, ВМС, прикордонники, ДСНС.

«Ми незмінно працюємо для того, щоб повернути додому всіх наших людей, яких утримують у російській неволі. І я щасливий щоразу, коли це вдається. Загалом від 24 лютого нашій команді вдалося повернути вже 1762 українців і українок із російського полону», — повідомив президент України.

Також від подякував усім, хто залучений до допомоги цим нашим людям після їхнього повернення. І усім, хто лікує, відновлює документи, допомагає вирішити проблемні питання звільненим із полону.

«Це відображає головний сенс того, що ми робимо. Відновлюємо й захищаємо нормальність життя для наших людей у вільній країні», — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що під час нового обміну Україні також вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців, а також загиблого воїна-добровольця — українця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся захищати Україну — Євгена Кулика.

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