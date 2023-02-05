Близнюки відчують «посмішку долі», а Терези досягнуть успіхів у всіх сферах життя: гороскоп від Анжели Перл на 5 лютого

У першу неділю лютого відома австралійська астрологиня Анжела Перл радить усім знакам зодіаку не панікувати, щоб не вчинити дії, результати яких буде важко виправити.

Також астрологиня розповіла, до яких саме сюрпризів готуватися представникам зодіакального кола, щоб правильно зрозуміти знаки зірок.

Овен

Оточення даного знака надаватиме на нього значний вплив. Астрологиня не радить піддаватися на провокаційні розмови, краще переключити свою увагу на кар'єру та справи, які вимагають уважного підходу. В особистому житті Овнів теж не все так просто, можливо їм знадобиться допомога. Анжела Перл радить звернути увагу на сни, вони можуть бути віщими.

Телець

Є ризик некоректних стосунків з близькими людьми, між ними виникатимуть непорозуміння та конфлікти. Тільці не вміють йти на компроміс, і це їм створить багато проблем. Завдяки самовладанню Тельці зможуть контролювати те, що відбувається, і не втратити голову. Внутрішній стан може відбиватися на їхніх справах.

Близнюки

Представники цього знака у цей період зможуть насолодитися гармонійними та позитивними моментами. Доля їм усміхнеться і дозволить досягти справедливості там, де Близнюки самі не очікували. Успіх на їхньому боці, тому даному сузір'ю варто скористатися цим, щоб реалізувати найнесподіваніші проєкти у своєму житті.

Рак

Непростий період очікується у цього знака. Плани їх будуть порушені, але терплячі та врівноважені Раки зможуть врегулювати всі складнощі. Анжела Перл прогнозує сюрпризи, які змусять їх випасти на якийсь час з ладу, але якщо Раки не впадуть у паніку, то можуть виправити ситуацію на краще.

Лев

Запальність даного знака може посилити їхнє становище, яке й так хитке. Леви не зможуть нічого вдіяти зі своєю мінливою вдачею. Якщо вони відчувають, що не мають рації, то нічого немає соромного в тому, щоб перепросити за свою поведінку і тим самим не зіпсувати взаємини з оточенням.

Діва

Представники даного зодіаку протягом цілого дня відчуватимуть схильність до авантюризму та ризику. Це не час для великих витрат, похід в магазин краще відкласти до успішнішого періоду. Анжела Перл застерігає від ризикованих дій, вони виявляться невиправданими та завдадуть втрат. Також довіряти малознайомим людям краще не варто.



Терези

Сама Фортуна посміхатиметься даному зодіаку і подарує їм можливість досягти успіху в кар'єрі та особистому житті. Терези будуть на висоті, зможуть реалізувати свої плани та заслужити увагу та овації оточення. Анжела Перл рекомендує готуватися до численних сюрпризів у житті даного зодіакального сузір'я.

Скорпіон

Цей період вимагає особливого підходу до власного самопочуття. Анжела Перл рекомендує почати піклуватися про себе та не забувати про правильні фінансові навантаження. Скорпіони можуть отримати те, про що давно мріяли. Астрологиня прогнозує виконання бажань, але багато залежатиме безпосередньо від них самих.

Стрілець

Баланс — це головне, чого варто дотримуватися цьому знаку, щоб не втратити свою удачу. Попереду серйозні випробування, але впоратися з ними і вийти переможцями зможуть далеко не всі, тільки ті, хто має сильний внутрішній світ і гармонію з собою. Є ризик конфліктів, але втрачати голову і переходити межу не варто.

Козоріг

Навколишній світ буде мінливим, люди, які оточують Козорогів, проявлять негатив на їхню адресу. Але це не привід втрачати самовладання, ситуація сама врегулюється. Цей знак може розраховувати на підтримку близьких товаришів. Після важкого періоду вони зможуть розслабитись у приємній атмосфері домашнього вогнища.

Водолій

Провокацій у цей день буде достатньо, але цей знак повинен тримати себе в руках і не подаватись. Водоліям доведеться зіткнутися з маленькими несправедливими моментами, але це не привід таїти образу. Позитивний настрій допоможе їм без жодних проблем пережити всі тривоги, а потім не залишитися з цим негативом.

Риби

Перша половина дня буде дуже активною та дуже продуктивною. Будь-які контакти цього дня принесуть позитивний результат. Якщо Риби застосують свою стратегію, то можуть легко досягти позитивного результату у матеріальних питаннях.

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