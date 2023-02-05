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Два танки, 11 броньованих машин та 700 окупантів: у Генштабі назвали втрати ворога за добу

9:08 5 лютого 2023
Самохідна артустановка ЗСУ

Загальна кількість знищених на українській землі російських нелюдів у військовій формі перевищила 131 тисячу, а минулої доби в боях за Україну було ліквідовано близько 700 російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також було утилізовано два танки, 6 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, а також по 2 засоби ППО та БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Українці з вдячністю сприймають повідомлення про військові здобутки ЗСУ і не втомлюються молитися за своїх захисників.

Нагадаємо, президент Зеленський наголошує, що зараз, як і кожного дня з початку повномасштабного вторгнення рф, все виріщує стійкість, хоробрість і рішучість наших бійців, а також згуртованість народу України .

Фото Генштабу ЗСУ

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