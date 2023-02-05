Військові ЗСУ завдали 7 потужних ударів по ворогу, вразивши кілька важливих цілей, — Генштаб

Російська армія зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Ворог продовжує вести оборону раніше захоплених рубежів, обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують з лінією зіткнення.

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Кремінна, Шипилівка, Верхньокам'янське, Благодатне, Червона Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське та Кліщіївка, повідомили у Генштабі.

Українська авіація минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили противника, зенітно-ракетний комплекс та склад пально-мастильних матеріалів.

У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області всі медичні установи переповнені пораненими загарбниками. Тому російські окупанти облаштують дитячі садки, школи або просто складські приміщення під польові шпиталі. Також відомо, що до одного з таких шпиталів, де на лікуванні перебуває близько 70 осіб, у місті Світлодарськ Донецької області прибув медичний персонал з Якутії.

Зазначаються випадки відмов брати участь у бойових діях мобілізованими російськими військовослужбовцями. Станом на 3 лютого з Луганської області на територію російської федерації повернуто близько 600 ухилянтів.

Нагадаємо, директор ЦРУ Вільям Бернс вважає, що результат цієї війни вирішиться на полі бою в найближчі шість місяців. Він зазначив, що Захід повинен дати путіну зрозуміти, що перемогти він не зможе й затягування війни призведе тільки до більшої кількості жертв з обох боків, але не до перемоги кремля.

185

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram