І знову рекорд: українська красуня Магучих виграла четвертий турнір із початку року

Стрибунка у висоту Ярослава Магучих, яка стала найкращою спортсменкою України за підсумками 2022-го, продовжує тріумфально виступати в новому році.

Нашій співвітчизниці не виявилося рівних на турнірі серії World Athletics Indoor Tour Silver у французькому Валь-де-Реї. 21-річна дніпрянка єдина з усіх учасниць здолала планку на висоті 1,95 см, що є рекордом турніру, та виборола «золото». Також Ярослава намагалася встановити новий рекорд сезону (2,01 см), але всі три спроби виявилися невдалими.

Додамо, що ще одна українка Юлія Левченко, стрибнувши на 1,84 см, здобула «бронзу», поступившись Урті Байкстіте з Литви за більшою кількістю використаних спроб.

Примітно, що Магучих перемагала у всіх турнірах, у яких брала участь у 2023 році. На Меморіалі Олексія Дем'янюка у Львові Ярослава стрибнула на 2,0 метри (найкращий результат сезону), у німецькому Коттбусі здолала планку на висоті 1,98 м, а у норвезькому Ульстенсвіку показала результат 1,99 м (рекорд турніру).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український акробат Дмитро Котовський завдяки стрибку «Ураган» виграв перше в кар'єрі «золото» Кубка світу.

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