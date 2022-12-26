Не Усик і не Бех-Романчук: названо найкращого спортсмена та спортсменку України-2022

Асоціація спортивних журналістів України (АСЖУ) оприлюднила підсумки референдуму щодо визначення найкращого спортсмена та спортсменки України року, що минає (у 2021-му нагороди дісталися Жану Беленюку та Людмилі Лузан), повідомляє офіційний сайт організації.

Найкращим спортсменом країни за підсумками голосування членів експертної ради АСЖУ став віцечемпіон зимових Олімпійських ігор у Пекіні (та олімпійський чемпіон-2018) 34-річний фрістайліст Олександр Абраменко.

Серед спортсменок поза конкуренцією виявилася 21-річна чемпіонка Європи та віцечемпіонка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучих, яка випередила торішню переможницю, чемпіонку світу і Європи з веслування на байдарках та каное Людмилу Лузан.

Повністю десятка найкращих спортсменів України 2022 року виглядає так:

1. Олександр Абраменко (фрістайл) — 98 балів;

2. Ярослава Магучих (легка атлетика) — 86;

3. Людмила Лузан (веслування на байдарках та каное) — 79;

4. Олександр Усик (професіональний бокс) — 73;

5. Андрій Проценко (легка атлетика) — 60;

6. Олексій Новіков (стронгмен) — 46;

7. Сестри Алексіїви (артистичне плавання) — 43;

8. Павло Коростильов (стрільба) — 39;

9. Михайло Романчук (плавання) — 38;

10. Олексій Середа (стрибки у воду) — 36.

Зазначимо, що лауреатка 2020 року, знаменита стрибунка Марина Бех-Романчук цього разу посіла лише 11-е місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярослава Магучих вперше виграла «Діамантову лігу» та заробила солідні призові.

Фото АСЖУ

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