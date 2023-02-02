«Боягузтво й егоїзм»: рашисти пригрозили мовчунці Лорак, якщо вона не висловить підтримку путіну та російським окупантам

Після довгого затишшя Ані Лорак повернулася на російську сцену. Співачка намагається обходити політичні теми стороною і концентрується на професійній діяльності, проте минулого тижня вона дала невеликий акустичний концерт та зібрала кошти для своїх земляків в Україні, що викликало в окупантів хвилю хейту.

Однак дехто у рф, де нині живе та працює Кароліна Куєк, вважає, що українська артистка неодмінно має озвучити свій вибір. Зокрема, відома на теренах росії блогерка-путіністка Tatarka FM — одна з тих, хто підтримав війну в Україні — у нещодавньому інтерв'ю «пройшлась» по Лорак.

«Настав такий момент, що осторонь постояти не вийде ні в кого. Ну як це так? Як то кажуть, і кудись сісти, і рибку з'їсти? Так не буває. За те, щоб ці люди, їхні діти, племінники, батьки зараз перебували під мирним небом… А вони відмовчуються… Це огидно, це боягузтво. Якщо вони в цій країні не мають такої висоти, де вони будуть потрібні? Це все одно, що в тебе на сходовому майданчику дівчинку ґвалтують, вбивають, а ти в вічко дивишся і думаєш: „Так тобі й треба. Сумка в тебе модна“. Боїшся вийти — добре, але в поліцію-то подзвони. Боягузтво й егоїзм», — заявила блогерка російським ЗМІ.

Сама ж Ані Лорак, на відміну від колишнього чоловіка Мурата, досі відверто не висловила своєї позиції щодо війни у рідній Україні. Два місяці тому «голубка миру» назвала цю війну хаосом, перемогти який зможе тільки любов.

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