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Шоу-бізнес

Софія Ротару оригінально привітала з Днем Збройних Сил України

17:18 6 грудня 2022
Софія Ротару

Знаменита співачка Софія Ротару оригінально привітала з Днем Збройних Сил України, який відзначають 6 грудня. Вона опублікувала в Інстаграм слова подяки на жовто-блакитному тлі та висловила слова вдячності силам ППО, які рятують країну від російських ракет.

Також Ротару назвала наших захисників незламними.

Зірки шоу-бізнесу також у соцмережах вітають наших захисників, усіх причетних та дякують за їхню мужність.

Раніше онук Софії Ротару Анатолій, який нелегально намагався виїхати за кордон, дав перше інтерв’ю та пояснив свій вчинок.

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