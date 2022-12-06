Знаменита співачка Софія Ротару оригінально привітала з Днем Збройних Сил України, який відзначають 6 грудня. Вона опублікувала в Інстаграм слова подяки на жовто-блакитному тлі та висловила слова вдячності силам ППО, які рятують країну від російських ракет.

Також Ротару назвала наших захисників незламними.

Зірки шоу-бізнесу також у соцмережах вітають наших захисників, усіх причетних та дякують за їхню мужність.

Раніше онук Софії Ротару Анатолій, який нелегально намагався виїхати за кордон, дав перше інтерв’ю та пояснив свій вчинок.

153

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram