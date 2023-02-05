В лютому з’явиться «принц на білому мерседесі»: відомий астролог розповів, які три знаки скоро чекають приємні сюрпризи
Лютий 2023 року обіцяє бути вельми динамічним місяцем, а деяким знакам зодіаку він принесе величезні зміни, після чого їхнє життя увійде в нове русло.
Про це в коментарі Главреду розповів астролог Влад Росс.
За словами астролога, останній місяць зими багато в чому переверне життя трьох знаків зодіаку.
Перш за все, лютий буде важливим для Козерога, оскільки принесе йому великі прориви в кар'єрі.
«Для Козерога лютий — найкращий місяць, який принесе чимало шансів досягти серйозних цілей, а також відкриє перед представниками знака багато нових можливостей», — зазначив Влад Росс.
Також, за прогнозом астролога, останній місяць зими буде знаковим для Риб, проте прориви на них чекають в особистому житті.
«Будуть хороші несподівані ситуації — в житті Риб з'явиться принц на білому коні або білому мерседесі. Венера і Нептун зійдуться в лютому в знаку Риб, а тому удача буде не тільки в любовних справах, але й у грошових — Риби можуть виграти в лотерею або зробити вигідні фінансові вкладення», — розповів Влад Росс.
Третім знаком зодіаку, якому лютневі події перевернуть життя, за словами астролога, стане Овен.
«На Овна чекають великі зміни, причому різкі, стрибкоподібні. З'явиться можливість приступити до нових планів і проєктів, що буде пов'язано з завершенням ретроградності Меркурія і Марса. У житті Овна настають великі зміни, вони відбудуться в сфері зв'язків, контактів, бізнесі, діяльності, взаєминах і діловому партнерстві. Всі ці зміни будуть дуже несподіваними, доля Овна буквально буде ламатися», — запевнив Влад Росс.
Нагадаємо, раніше астролог Влад Росс спрогнозував смерть кремлівського диктатора путіна, зазначивши, що його чорний місяць входить у «дім смерті» якраз у травні-червні.393
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