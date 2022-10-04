Скандальний боєць ММА Олександр Ємельяненко назвав ціну, за яку готовий їхати на війну до України

41-річний російський боєць ММА Олександр Ємельяненко, який цього року проходив лікування від алкоголізму, став «жертвою» пранка в Росії.

Спортсмену, відомому своїм скандальним характером, зателефонували із пропозицією вирушити на Донбас та виступити із підтримкою так званої «спецоперації», а насправді війни, яку розв'язала країна-агресор проти України. Запис цієї розмови опинився в розпорядженні журналістів сайту Championat.com, які опублікували відповідь бійця.

«Скільки днів це займе, чотири? — поцікавився Ємельяненко. — Давайте щодня по 300 тисяч (близько 185 тисяч гривень. — Авт.). Справа в тому, що я працюю й тут більше грошей заробляю. Я й так планую поїхати з іншими організаціями. Але ви можете під мене й рекламу зробити. Усе що заробите зверху — буде ваше».

Додамо, що нещодавно старший брат Олександра, 46-річний Федір Ємельяненко, також підтримав війну в Україні, висловлюючись про мобілізацію, що проходить на росії.

«Особисто у мене тривожності немає жодної: усе в руках Божих, тому треба довіритися, — зазначив старший із братів в інтерв'ю Okko MMA. — Ми сильно прив'язалися до земного, тому у всіх таке хвилювання. Без волі Божої й волос не впаде з нашої голови. Чомусь, я помітив по собі, чим вищий розголос навколо, серед моїх близьких, знайомих, друзів, тим спокійнішим я стаю. Тим більше відчувається присутність Божа. Для мене було великим відкриттям та легким шоком, коли читаєш новини, що у військкоматах відбувається й що люди тікають, тікають від призову. Поки що повісток не було, але всі чекають».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболістка збірної росії Надія Карпова закликала співвітчизників не їхати «удобрювати землю» до України.

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