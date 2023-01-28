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«Дубль» Ярмоленка допоміг команді Реброва розгромити суперника: відео голів українця

8:05 28 січня 2023
Андрій Ярмоленко

Команда Сергія Реброва «Аль-Айн», яка перемогла в минулому турі з голом Ярмоленка «Аль-Батаєх», продовжує переслідування лідерів чемпіонату Об'єднаних Арабських Еміратів з футболу. У поєдинку 14-го туру підопічні українського фахівця розгромили на своєму полі «Аджман» — 5:1, а один з лідерів нашої національної команди оформив дебютний «дубль» за шість хвилин.

За рахунку 1:0 на користь своєї команди (рахунок у день свого 31-річчя відкрив тоголезець Лаба) Ярмоленко відзначився точними ударами на 31-й та 37-й хвилинах і у перерві був замінений.

#العين_عجمان #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/UNizVuJyBS

Успіх дозволив чинному чемпіону ОАЕ «Аль-Айну» піднятися з 25 очками на 4-е місце з чотирма пунктами відставання від лідера — клубу «Шабаб Аль-Ахлі».

Що ж до Ярмоленка, то в 13 матчах сезону він забив 7 м'ячів (другий бомбардир команди після Лаби, котрий набив 16 голів) і віддав 4 гольові передачі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Ярмоленко емоційно звернувся до гравців збірної росії після атаки Києва дронами.

Фото Twitter ФК «Аль-Айн»

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