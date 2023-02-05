Ворог продовжує наступати на Донбасі та веде оборону на інших напрямках фронту, — Генштаб

Протягом доби російські окупанти завдали 4 ракетних удари, 2 з яких по цивільній інфраструктурі Харкова, внаслідок чого повністю зруйновано п'ятиповерхову будівлю університету, п'ятеро поранених серед мирного населення. 2 російські ракети прилетіли по Дружківці Донецької області. Там пошкоджено 4 багатоповерхівки та дитячий садок, 4 мирні мешканці отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Крім того, ворог здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об'єктах Херсона. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, загинули та поранені люди.

Противник продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджені на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямах, повідомили у Генштабі.

У зв'язку з масштабними втратами в Україні ворог продовжує залучати медичний персонал з росії. Так, у Покровському Луганській області, на території місцевої амбулаторії, розгорнуть польовий шпиталь з російським медичним персоналом та хірургами.

У місті Токмак Запорізької області російські окупаційні війська примусово виселяють мирних громадян зі своїх осель з метою заселення місцевих колаборантів, які підтримують російську окупаційну владу та працюють у складі так званих правоохоронних органів. Власникам наказують залишити своє житло та виселитися на вулицю.

Російські окупанти проводять обшуки в населеному пункті Кринка Херсонської області з метою викрадення у цивільного населення човнів, водних двигунів та іншого обладнання для переміщення водою.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога, а підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 2 райони зосередження живої сили росіян.

Нагадаємо, втрати росіян в Україні з 24 лютого 2022 року склали вже понад 131 тисячі військових, кількість втраченої техніки також йде на десятки тисяч одиниць.

115

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram