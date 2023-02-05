Екскохана звинуватила колишнього футболіста «Динамо» в нетрадиційній сексуальній орієнтації

Альвіна Царенко, колишня кохана ексфутболіста «Динамо» Беньяміна Вербича, який перейшов у грецький «Панатінаїкос», продовжує поливати батька своєї дитини брудом у соцмережах.

Ще восени минулого року українка звинуватила словенця у зраді та загулі з алкоголем під час зборів збірної Словенії. Пара розлучилася, а тепер Альвіна забороняє футболісту бачитися з їхнім півторарічним сином Маєм. Більше того, вона звинуватила Беньяміна в нетрадиційній сексуальній орієнтації.

«Я повинна давати дитину цьому чоловікові? Я так не думаю… Це шкідливі звички, агресія, жорстокість та відсутність освіти. Хочете, щоб мого сина виховувала пара геїв?» — написала скандальна блондинка в Instagram.

Беньямін Вербич з матір'ю своєї дитини

Нагадаємо, що футболіст збірної Словенії Беньямін Вербіч грав за «Динамо» у 2018—2022 роках і у 121 матчі забив 37 м'ячів, вигравши з командою чемпіонат України, а також двічі здобувши Кубок та Суперкубок країни.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що пишногруда наречена Беньяміна Вербича блиснула фігурою після пологів.

Фото Instagram

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