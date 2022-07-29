39.86 / 41.24 40.16 / 41.85
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Зірковий легіонер «Динамо» підписав контракт із 20-разовим чемпіоном Греції

18:42 29 липня 2022
Беньямін Вербич

Київське «Динамо», яке проведе благодійний матч з англійським «Евертоном», розлучилося з 28-річним словенським легіонером Беньяміном Вербичем. Футболіст, який другу частину минулого сезону провів на правах оренди у польській «Легії», скористався правилом ФІФА та підписав контракт із 20-разовим чемпіоном Греції — афінським «Панатінаїкосом».

Беньямін Вербич в аеропорту Афін

За інформацією сайту Sport24.gr, угода з Вербичем розрахована на три роки, а зарплата футболіста становитиме 2,5 млн євро на рік, що зробить словенця найоплачуванішим у складі «Панатінаїкоса».

За час виступів у Києві з 2018 року футболіст, якому в серпні минулого року українка Альвіна Царенко народила сина, провів у всіх турнірах 121 матч (у тому числі у нещодавньому протистоянні з «Фенербахче» у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів) та забив 37 м'ячів. Разом із «Динамо» Беньямін став чемпіоном України-2020/2021, а також по два рази завоював Кубок та Суперкубок країни.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст «Динамо» Михайличенко прокоментував свій перехід до «Шахтаря».

144

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Українські пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 6600 грн.: як це зробити

Українські пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 6600 грн.: як це зробити

Ростислав Поточняк

Помер знаменитий український футболіст, якого не зміг переманити сам Лобановський

огірки

Терміново дайте огіркам та помідорам соду у липні: збиратимете врожай відрами до осені

Дмитро Вівчарюк

«Бабуся просила меду: «У кімнаті чотири дні лежить мій покійний чоловік, хочу солодкого, щоб той запах перебити»: розповідь відомого актора про волонтерство

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту