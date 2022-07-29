Зірковий легіонер «Динамо» підписав контракт із 20-разовим чемпіоном Греції

Київське «Динамо», яке проведе благодійний матч з англійським «Евертоном», розлучилося з 28-річним словенським легіонером Беньяміном Вербичем. Футболіст, який другу частину минулого сезону провів на правах оренди у польській «Легії», скористався правилом ФІФА та підписав контракт із 20-разовим чемпіоном Греції — афінським «Панатінаїкосом».

Беньямін Вербич в аеропорту Афін

За інформацією сайту Sport24.gr, угода з Вербичем розрахована на три роки, а зарплата футболіста становитиме 2,5 млн євро на рік, що зробить словенця найоплачуванішим у складі «Панатінаїкоса».

За час виступів у Києві з 2018 року футболіст, якому в серпні минулого року українка Альвіна Царенко народила сина, провів у всіх турнірах 121 матч (у тому числі у нещодавньому протистоянні з «Фенербахче» у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів) та забив 37 м'ячів. Разом із «Динамо» Беньямін став чемпіоном України-2020/2021, а також по два рази завоював Кубок та Суперкубок країни.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст «Динамо» Михайличенко прокоментував свій перехід до «Шахтаря».

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