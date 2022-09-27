«У нашій команді точно заміна»: ексфутболіст «Динамо» пішов у загул у збірній (фото)

Колишній футболіст «Динамо» Беньямін Вербич, який улітку цього року перейшов до грецького «Панатінаїкосу», потрапив у неприємну ситуацію.

Гравець вирушив до розташування збірної Словенії, яка проводить матчі Ліги націй, і там, зважаючи на все, пішов у загул. Принаймні у мережі з'явилися фотографії, на яких Беньямін явно в нетверезому стані, і при цьому напівголий.

Усе б нічого, ось тільки Вербич одружений із українкою Альвіною Царенко, і пара разом виховує сина, який народився у серпні минулого року. Дівчина виставила на публічний огляд «витівки» свого коханого, не підбираючи висловлювань.

«У нашій команді це точно заміна. Це п. дець, друзі. Соромно за тебе, Беньямін Вербич», — написала Альвіна на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши відео та фото «пригод» нареченого.

Судячи з усього, на футболіста чекає «серйозна розмова» після повернення з розташування національної команди, можливо навіть із неприємними наслідками…

Беньямін Вербич з красунею-дружиною та маленьким сином

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що коханець став причиною розлучення легендарного Франческо Тотті з красунею-дружиною.

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