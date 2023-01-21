На Буковині зафіксовано перший цьогорічний землетрус: фахівці заспокоїли

У суботу, 21 січня, о шостій ранку за київським часом в районі села Коболчин Дністровського району Чернівецької області був зафіксований черговий землетрус.

Як повідомляють у Головному центрі спеціального контролю, зареєстровано землетрус магнітудою 3,1 бала (за шкалою Ріхтера) на глибині 3 км.

«За розрахунками, землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією відноситься до слабких, відчувається лише невеликою частиною населення, під відкритим небом — небагатьма. Коливання від землетрусу можуть відчуватися окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах», — йдеться у повідомленні.

В центрі нагадали, що перед цим на території Чернівецької області землетруси реєструвалися 23 грудня минулого року (магнітудами 3,0 та 2.2 за шкалою Ріхтера).

До речі, 3 січня фіксувався перший землетрус в цьому році в Україні — на території Закарпатської області в районі м. Іршава (на глибині 6 км магнітудою 3,8 за шкалою Ріхтера).

Нагадаємо, що наприкінці листопада минулого року в Індонезії землетрус забрав життя більше шести десятків людей, сотні постраждали. Магнітуда основного підземного поштовху становила 5,6 бала. Його епіцентр був у місті Чіанджур у західній частині острова Ява, на глибині 10 км.

Фото Головного центру спеціального контролю

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