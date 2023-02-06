500+ злотих за собаку чи кота: хто з українців може отримати грант

В Польщі місцева влада дбає про те, щоб в країні не було безпритульних тварин. Дедалі більше польських муніципалітетів пропонують мешканцям, які мають чотирилапих, субсидію на ветеринарні процедури або мікрочіпування тварин. Місцева влада хоче таким чином запобігти безпритульності тварин. Те, що стерилізація або мікрочіпування тварин коштує недешево, добре знають і самі опікуни. Саме тому, щоб підтримати їх, багато польських муніципалітетів пропонують субсидувати ветеринарні процедури. Їх може отримати кожен, хто має вдома собаку чи кота, повідомляє bankier.

Для того, щоб скористатися програмою, варто звернутися до місцевого муніципалітету і дізнатися, чи проводяться у вашому населеному пункті стерилізації, кастрації, вакцинації, обстеження або мікрочіпування тварин, на які ви можете отримати 100% дотацію. Умови, які необхідно виконати, щоб отримати вигоду від цього, відрізняються від муніципалітету до муніципалітету. Зазвичай у тварини не повинно бути протипоказань до загальної анестезії, а її вік має бути більше шести місяців.

Заявник повинен проживати на цій території та мати документи, що підтверджують сплату податків у муніципалітеті. Часто достатньо і студентського статусу в місцевому університеті.

Однак програма підтримки чотирилапих не передбачає виплат готівкою або переказів на рахунки їхніх власників. Вона не оплачує лікування, вартість якого покриває місцева влада. У багатьох муніципалітетах дотація може сягати 500 злотих. Основною метою програми є запобігання безпритульності тварин. Кампанія триватиме до листопада 2023 року або до вичерпання фінансування.

Нагадаємо, що Польща, запровадила нові правила перетину кордону з домашніми тваринами.

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