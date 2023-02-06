Роман Полько, бригадний генерал і екскомандир загону польського спецпризначення «Гром», прокоментував для видання Delfi, що потрібно Україні для перемоги і чому ми маємо справу із армією варварів.

«У 1999 році я командував польським контингентом у Косово (посиленим литовським єгерським взводом і українською повітряно-десантною ротою), в американському секторі завдання виконував і російський підрозділ, який, треба сказати, не вразив своєю підготовкою та озброєнням. Один із моїх американських колег на той час оцінив їх в одному реченні: «Ми так їх побоювалися, а вони настільки безнадійні».

Однак я далекий від того, щоб зневажливо відгукуватися про російських військових. Але… що ми бачимо? Замість військових стають мішенями цивільні об'єкти, приватні наймані армії керують операціями, генерали змінюються один за одним, не встигнувши вступити на посаду, а в солдати вербують злочинців. Все це свідчить про те, що ми маємо справу не з армією, а з армією варварів".

Без танків і взагалі західної техніки, додає генерал, неможливо було планувати будь-які наступальні операції.

«З їх постачанням розширюється спектр можливостей українських збройних сил, зокрема пов'язаних із плануванням операцій з витіснення агресора з окупованих територій. Україна веде війну, якої не повинно було бути, війну з минулої епохи, а в такій війні артилерія і танки відіграють ключову роль. Потрібна авіація, можливо, F-16 і ракетна артилерія середньої та великої дальності. У зв'язку зі злочинними атаками на критичну інфраструктуру України та цивільне населення на перше місце виходять протиракетні системи, як-от американські Patriot, німецькі Iris-T чи польські Piorun. Однак слід пам'ятати, що навіть найефективніша оборона не виграє війну і не витіснить противника із захоплених ним територій».

Щодо того, чи захочуть окупанти знову захопити Київ, Роман Полько вважає, що так.

«Хоча це повністю суперечило б здоровому глузду і правилам військового мистецтва, але володимир путін уже продемонстрував, що може самостійно, як йому спаде на думку, керувати армією саме в такий спосіб. Здебільшого саме йому росіяни завдячують поразкою під Києвом на першому етапі війни. Шкода тільки, що в той час, коли величезна російська бронетанкова колона тижнями стояла на дорозі до Києва, очевидно, що в України не знайшлося у своєму розпорядженні засобів для знищення всієї цієї техніки і живої сили противника».

Нагадаємо, що Володимир Горбулін розповів, що у 2001 році завадило Україні вступити до НАТО.

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