Число жертв землетрусу в Туреччині наближається до тисячі, — Ердоган

Землетрус магнітудою 7,4 бали, що стався в районі Пазарджик, провінції Кахраманмараш на південному сході Туреччини, забрав життя сотень людей, кількість постраждалих — тисячі.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган повідомив, що станом на 13:00 за місцевим часом відомо вже про 912 загиблих, 5 385 осіб отримали поранення. Як передає агентство «Анадолу», пошуково-рятувальні роботи на завалах будівель у зоні землетрусу продовжуються на безперебійній основі.

У Туреччині тривають рятувальні роботи у зоні руйнівного землетрусу.



В адміністрації губернатора Кахраманмараша сформовано кризовий центр. https://t.co/Id82KeGEmF pic.twitter.com/x8tIWemdZ3 — ANADOLU AGENCY (UA) (@aa_russian) February 6, 2023

Ердоган назвав нинішнє стихійне лихо найбільшим в історії Туреччини з Ерзінджанського землетрусу 1939 року.

У мережі продовжують з'являтись фото та відео наслідків землетрусу, який наробив бід і в Сирії.

Число жертв землетрусу в 10 провінціях Туреччини досягло 284 осіб https://t.co/Id82KeGEmF — ANADOLU AGENCY (UA) (@aa_russian) February 6, 2023

Наразі в регіоні нові поштовхи, які відчуваються у Дамаску, Латакії та низці інших провінцій Сирії, а також в Туреччині. Повідомляється, що магнітуда — 7,7 балли.

Нагадаємо, що восени 2021 року регіон вже страждав від землетрусу — у Середземному морі було зафіксовано поштовх магнітудою 6,4 бала. Підземний поштовх, який тривав близько 30 секунд, відчули мешканці Греції, Ізраїлю, Єгипту, Лівану, Туреччини, Кіпру та Сирії.

Фото — скріншот

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