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Суспільство та люди

Поранені внаслідок бойових дій українці зможуть здобути освіту та роботу на Львівщині, — програма ООН

17:27 6 лютого 2023
Зварювальник

Українці, які постраждали від війни, можуть отримати не лише фінансову допомогу, а й за сприяння міжнародних організацій здобути нову професію.

Як пише «Соціалка UA», у Львівській міськраді повідомили про набір на відповідні професійно-технічні курси в рамках Програми ООН з відновлення та розбудови миру.

Поранені внаслідок бойових дій з 2014 року можуть здобути такі професії:

  • Кондитер;
  • Пекар;
  • Швачка;
  • Продавець-касир;
  • Робітник з утеплення будівель;
  • Електрозварювальник ручного зварювання;
  • Електрик.

Людей, які закінчать курси, обіцяють працевлаштувати на підприємствах Львівщини.

Для реєстрації потрібно заповнити онлайн-форму. Для отримання додаткової інформації можна звернутися за номером: (032) 276 45 63.

Нагадаємо, що український уряд разом з ООН домовилися про запуск платформи для осіб, чиє житло було пошкоджене чи зруйноване під час війни — там буде інформація про програми допомоги та відновлення житла.

Фото Pixabay

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