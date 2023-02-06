Поранені внаслідок бойових дій українці зможуть здобути освіту та роботу на Львівщині, — програма ООН
Українці, які постраждали від війни, можуть отримати не лише фінансову допомогу, а й за сприяння міжнародних організацій здобути нову професію.
Як пише «Соціалка UA», у Львівській міськраді повідомили про набір на відповідні професійно-технічні курси в рамках Програми ООН з відновлення та розбудови миру.
Поранені внаслідок бойових дій з 2014 року можуть здобути такі професії:
- Кондитер;
- Пекар;
- Швачка;
- Продавець-касир;
- Робітник з утеплення будівель;
- Електрозварювальник ручного зварювання;
- Електрик.
Людей, які закінчать курси, обіцяють працевлаштувати на підприємствах Львівщини.
Для реєстрації потрібно заповнити онлайн-форму. Для отримання додаткової інформації можна звернутися за номером: (032) 276 45 63.
Нагадаємо, що український уряд разом з ООН домовилися про запуск платформи для осіб, чиє житло було пошкоджене чи зруйноване під час війни — там буде інформація про програми допомоги та відновлення житла.
Фото Pixabay30
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