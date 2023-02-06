Поранені внаслідок бойових дій українці зможуть здобути освіту та роботу на Львівщині, — програма ООН

Українці, які постраждали від війни, можуть отримати не лише фінансову допомогу, а й за сприяння міжнародних організацій здобути нову професію.

Як пише «Соціалка UA», у Львівській міськраді повідомили про набір на відповідні професійно-технічні курси в рамках Програми ООН з відновлення та розбудови миру.

Поранені внаслідок бойових дій з 2014 року можуть здобути такі професії:

Кондитер;

Пекар;

Швачка;

Продавець-касир;

Робітник з утеплення будівель;

Електрозварювальник ручного зварювання;

Електрик.

Людей, які закінчать курси, обіцяють працевлаштувати на підприємствах Львівщини.

Для реєстрації потрібно заповнити онлайн-форму. Для отримання додаткової інформації можна звернутися за номером: (032) 276 45 63.

Нагадаємо, що український уряд разом з ООН домовилися про запуск платформи для осіб, чиє житло було пошкоджене чи зруйноване під час війни — там буде інформація про програми допомоги та відновлення житла.

Фото Pixabay

30

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram