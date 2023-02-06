Вирішив прогулятися з коляскою по тонкій кризі: на Полтавщині дід ледь не втопив 5-місячного онука

Лише випадково вдалося уникнути трагедії у Горішніх Плавнях Полтавської області. Складно зрозуміти, що спонукало 47-річного чоловіка вирішити прогулятися з дитячою коляскою, в якій знаходився п'ятимісячний онук, по ледь замерзлому Дніпру. Але факт залишається фактом: приблизно за десять метрів від берега, лід тріснув під ногами дорослої людини й він разом із немовлям провалився у холодну воду.

НП сталася минулими вихідними. Була п'ята вечора, вже стемніло. Якби повз річку не проходила місцева мешканка й не почула криків про допомогу, чоловіка з дитиною навряд чи вдалося б врятувати.

— По п'ятій годині до поліції зателефонувала жінка та повідомила нам, що хтось тоне у річці, — розповіли «ФАКТАМ» у поліції Полтавської області. — Вже був вечір, і навряд чи в такий час біля річки міг опинитися ще хтось, хто міг би врятувати потопаючого.

Ми не знали, хто саме тоне. Приїхали досить швидко й раптом почули, що плаче… немовля. Відразу — страх, що не встигнемо врятувати. І тільки потім: як немовля могло опинитися у воді?

Назустріч поліцейським, які прибули на місце події, вже біг місцевий рибалка Микола Карпенко. Він і повідомив оперативникам, що у воді — двоє людей. Чоловік і дитина. Рибалка ще до приїзду поліцейських намагався допомогти потопаючим і повз до них крихким льодом, але незабаром зрозумів, що сам він не впорається.

Сержант поліції Іван Чикмарьов, капрал Богдан Мальцев і рибалка Микола Карпенко все ж таки змогли витягнути чоловіка з дитиною.

— Добре, що дорослий не розгубився. Він сам був по груди у крижаній воді, але малюка тримав над головою на витягнутих руках, — сказали в поліції. — Там ситуація ускладнювалася тим, що чоловік пішов на лід із дитячим візком. Якби коляска перекинулася, дитина могла б опинитися у воді і, швидше за все, пішла б на дно. Але чоловік встиг упіймати малюка. Усіх відігріли. Загрози життю немає для обох.

Як з'ясувалося, того вечора 47-річний дідусь гуляв зі своїм п'ятимісячним онуком Іллюшею берегом Дніпра. Якоїсь миті він раптом вирішив вийти з коляскою на лід. Прогулюючись та не помічаючи небезпеки, чоловік відійшов від берега метрів на десять. Варто зауважити, що глибина річки на цій ділянці — до півтора метра. А температура повітря становила три градуси морозу. Саме тому крига була тонка.

У соцмережах користувачі дякують поліцейським та рибалкам за врятовані життя та разом з тим обурюються неадекватним вчинком дідуся.

«Ще розумію, діти біжать на озеро, і то батьки мають навчити, що то така собі розвага зимою. Але що в голові в дорослої людини — пхати візок з немовлям туди? В шоці, чесно кажучи… Добре, що все добре!» — пише львів'янка Тетяна Кацедан.

«Немає слів… безвідповідальність дідуся шокує… у багатьох сім'ях діти виживають чудом», — написала у коментарях Юлія Бобровник.

Більш радикально висловилася Зоя Пащенко: «Дід, а розуму, як в равлика!!! Дитину ледве не втопив, то є розум??? Я б на місті тих батьків, ще й від@издила!!!»

У поліції Полтавської області «ФАКТАМ» повідомили, що зараз у ситуації намагаються розібратися працівники ювенальної превенції.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як у Київській області на річці Рось рятували чотирьох дітей, які провалилися під кригу. На жаль, тоді двох дівчаток врятувати так і не вдалося.

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