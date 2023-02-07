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ЗСУ організували «аншлаг на концерті кобзона»: ліквідовано понад тисячу окупантів

9:03 7 лютого 2023
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ЗСУ щодня знищують сотні російських окупантів. Минулої доби нашими захисниками було знищено рекордну кількість ворога — 1030 військових.

Втрати окупантів в Україні з початку повномасштабного вторгнення склали вже 133 190 рашистів, повідомили в Генштабі.

Також було знищено:
- танків — 3245 (+14) од.,

- бойових броньованих машин / - 6443 (+28) од.,

- артилерійських систем — 2232 (+1) од.,

- автомобільної техніки та автоцистерн-5107 (+3) од.,

- спеціальної техніки — 208 (+5).

Українці дякують своїм захисникам, радять окупантам готувати більше мішків, в яких їх відправлятимуть на «концерт кобзона».

Нагадаємо, в ніч проти 6 лютого в Україні ліквідували ще одного російського генерала — Дмитра Ульянова. Вже близько 10 російських генералів загинули у так званій «спецоперації» путіна.

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