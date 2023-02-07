Бійці ЗСУ завдали 11 ударів по позиціях ворога та вразили вісім районів зосередження окупантів, — Генштаб

Противник продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках фронту. Основні зусилля зосереджені на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямах.

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки росіян у районах населених пунктів Новоселівське, Кремінна, Діброва, Верхньокам'янське, Веселе, Залізнянське, Червона Гора, Бахмут, Іванівське та Парасковіївка, повідомили у Генштабі.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Наші підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 8 районів зосередження живої сили противника.

Окупанти продовжують зазнавати втрат. Для реабілітації поранених та прикриваючись цивільним населенням, противник облаштував черговий військовий шпиталь у Херсонській області. На першому поверсі Каїрського психоневрологічного будинку-інтернату розмістили військовослужбовців збройних сил російської федерації, а цивільних пацієнтів — перевели на інші поверхи. Медичне обладнання окупанти вилучили та перевезли з районної лікарні Великої Лепетихи.

Нагадаємо, на думку аналітиків вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW), президент росії путін, схоже, вкотре переоцінив можливості російської армії. Експерти вважають, що російський наступ досягне кульмінації у квітні, але не принесе істотних успіхів рф.

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