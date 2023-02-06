Ще одного російського генерала вбили в Україні

У ніч проти понеділка, 6 лютого, в Україні ліквідували ще одного російського генерала — Дмитра Ульянова. За деякими даними, кількість загиблих у «сво» генералів налічується близько десяти.

Як повідомляє співзасновник міжнародного волонтерського співтовариства InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, генерал-майор повітряно-десантних військ (ВДВ) зс рф командував полком мобілізованих окупантів з Республіки Татарстан.

За інформацією офіцера ЗСУ Анатолія Штефана (Штірліца), в Україні було знищено близько 1740 російських офіцерів. Це з'ясували за результатами моніторігну відкритих джерел інформації.

З них:

генералів — 10;

полковників — 52;

підполковників — 119;

майорів — 232;

капітанів — 334;

старших лейтенантів — 553;

лейтенантів — 292;

звання не ідентифіковано — 148.

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок понеділка 6 лютого втрати особового складу противника налічують 132 160 військовослужбовців убитими.

Фото з сторінки Іраклія Комахідзе

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