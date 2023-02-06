Ще одного російського генерала вбили в Україні
У ніч проти понеділка, 6 лютого, в Україні ліквідували ще одного російського генерала — Дмитра Ульянова. За деякими даними, кількість загиблих у «сво» генералів налічується близько десяти.
Як повідомляє співзасновник міжнародного волонтерського співтовариства InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, генерал-майор повітряно-десантних військ (ВДВ) зс рф командував полком мобілізованих окупантів з Республіки Татарстан.
За інформацією офіцера ЗСУ Анатолія Штефана (Штірліца), в Україні було знищено близько 1740 російських офіцерів. Це з'ясували за результатами моніторігну відкритих джерел інформації.
З них:
- генералів — 10;
- полковників — 52;
- підполковників — 119;
- майорів — 232;
- капітанів — 334;
- старших лейтенантів — 553;
- лейтенантів — 292;
- звання не ідентифіковано — 148.
Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок понеділка 6 лютого втрати особового складу противника налічують 132 160 військовослужбовців убитими.
Фото з сторінки Іраклія Комахідзе1469
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