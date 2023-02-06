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Події

Ще одного російського генерала вбили в Україні

15:52 6 лютого 2023
Дмитро Ульянов

У ніч проти понеділка, 6 лютого, в Україні ліквідували ще одного російського генерала — Дмитра Ульянова. За деякими даними, кількість загиблих у «сво» генералів налічується близько десяти.

Як повідомляє співзасновник міжнародного волонтерського співтовариства InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, генерал-майор повітряно-десантних військ (ВДВ) зс рф командував полком мобілізованих окупантів з Республіки Татарстан.

За інформацією офіцера ЗСУ Анатолія Штефана (Штірліца), в Україні було знищено близько 1740 російських офіцерів. Це з'ясували за результатами моніторігну відкритих джерел інформації.

З них:

  • генералів — 10;
  • полковників — 52;
  • підполковників — 119;
  • майорів — 232;
  • капітанів — 334;
  • старших лейтенантів — 553;
  • лейтенантів — 292;
  • звання не ідентифіковано — 148.

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок понеділка 6 лютого втрати особового складу противника налічують 132 160 військовослужбовців убитими.

Фото з сторінки Іраклія Комахідзе

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