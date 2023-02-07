«Кидайте палити»: лікарка пояснила, як боротися з атопічним дерматитом у дорослих

Атопічний дерматит (або атопічна екзема) буває не тільки у дітей. Більшість дітей, які мають цю хворобу, з віком її переростають, проте так буває не завжди. Хвороба може тягнутись роками з періодами «краще — гірше». Також АД може вперше початись у дорослому віці, пише відома дерматологиня Катерина Бакіко.

«Дитяча шкіра дещо відрізняється від дорослої, тому хвороба може бути не такою по вигляду, відчуттях та локалізації. У дорослих шкіра, яка уражена екземою, більше лущиться. Роки хронічного запалення та розчухів ведуть до того, що шкіра у цих місцях товстіша, з більш вираженим шкірним малюнком, темніша. Можуть псуватись нігті, у дорослих атопія зазвичай уражає задні частини колінних згинів, згини ліктів та кисті, шию та обличчя (повіки та губи). Мене часто питають, чим схожий атопічний дерматит у дорослих і дітей. Насамперед тим, що висипання можуть з’являтись в будь-якому місці шкіри. Сильний свербіж, порушення сну через свербіж, виникає почуття депресії, тривоги, хвороба призводить до інфекцій шкіри, підвищує ризик розвитку астми, полінозу та інших алергій, зниження якості життя, якщо його не лікувати».

Базове лікування атопічного дерматиту складається з кількох речей, додає лікарка.

«Очищуйте шкіру з ніжним, гіпоалергенним безмильним миючим засобом. Очищайте шкіру масажними рухами, проте не тріть. Вода не гаряча. Тривалість душу до 10 хв. Частота 2−7 разів на тиждень. Після легкого промокання шкіри рушником нанесіть крем-емолент на ще вологу шкіру. Уникайте тривалого впливу на шкіру вологи, холоду та вітру, побутової хімії, косметики, спирту та інших агресивних речовин. Наносьте на усю шкіру гіпоалергенний зволожувальний засіб у вигляді крему або бальзаму як під час загострення, так і в ремісії, часто/багато/постійно. Уникайте контакту шкіри з подразливими матеріалами (вовна, текстиль з товстого волокна). Не одягайте тісний або занадто теплий одяг, щоб уникнути надмірного потовиділення. Якщо спітніли — швидкий душ. Забезпечте прохолодну температуру вдома та на роботі, уникайте надмірного вкривання ковдрами вночі. Контролюйте вологість у приміщенні (50−70%). Не паліть.

Основними медикаментами для зняття запалення шкіри є зовнішні гормональні креми та мазі. Ціль у лікуванні — це не вилікувати хворобу, а зменшити частоту та силу загострень, тобто здобути над хворобою контроль. Гормональні засоби, які наносяться на шкіру, є недорогими та безпечними. Не займайтесь самолікуванням. На ніжних ділянках шкіри (лице, геніталії та складки) по можливості уникаємо застосування гормональних препаратів, віддається перевага негормональним лікам".

Лікування, пояснює пані Катерина, полягає у знятті симптомів висипу та продовженні лікування для профілактики нового загострення (проактивно).

«Тобто людина продовжує зрідка мастити ліки на ділянки, де був висип, ще тривалий час. Схему лікування призначає лікар на консультації. Для зняття свербежу використовуються внутрішні протиалергічні ліки. Коли є ознаки інфекції — антибіотики, дезінфікуючі ванни, протигрибкові або протигерпетичні ліки. У дорослих є набагато більше варіантів для лікування важчих форм атопії. Це фототерапія, системні цитостатики та імунобіологічне лікування».

Раніше дерматологиня Анастасія Грицина розповіла, що не варто їсти людям із проблемною шкірою. Зазначивши, що головне табу — це молочні продукти.

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