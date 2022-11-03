«Табу в раціоні — молочні продукти»: що не варто їсти людям із проблемною шкірою

Деякі продукти можуть сприяти запаленню в організмі і спричиняти загострення. Також харчування може впливати на гормони й, відповідно, погіршуватиме стан шкіри. Особливо це стосується тих, в кого є висипання, роздратування, лущення на шкірі обличчя, тіла, волосистої частини голови, дерматит, пояснює дерматологиня Анастасія Грицина.

«Важливим є вітамінно-мінеральний склад їжі. Роби вибір на користь первозданного вигляду продукту, а не його переробленого аналога. Беріть цілісні крупи замість плющених, оброблених (пластівці);ягоди замість сухофруктів; чорний шоколад замість тортиків та цукерок; м’ясо замість ковбаси тощо. Дотримуйся правила білків/жирів/вугливодів замість дієти. Раджу вживати 1 г білка на 1 кг маси тіла. Жири повинні бути обов’язково (Омега3, 6) — якраз при їх дефіциті та загострюється запальна форма акне. Мікрофлора кишечника — пребіотики. Додай до раціону 1−3 рази на тиждень квашену капусту, огірки, помідори. Природним пребіотиком є банан, хурма, ягоди».

Все, що стимулює інсулін, пояснює лікарка, веде до загострення хвороби акне.

«Кожен прийом їжі підвищує інсулін — намагаємося скоротити прийоми до 3 разів на день; перекушування тільки жирами/білками; скоротити вживання продуктів з високим глікемічним індексом. Табу в раціоні — молочні продукти (коров'яче молоко та його продукти), кондитерські вироби, рафіновані олії, перероблені продукти (ковбасні вироби, напівфабрикати), алкоголь, газовані напої, соки. Споживайте червоні та помаранчеві овочі та фрукти, жирну рибу, горіхи, авокадо«

Нагадаємо, завдяки чому японкам вдається «зберігати вічну молодість».

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