Суха шкіра, лупа і ламке волосся: лікарка розповіла про наслідки миття господарським милом

У багатьох українців поширена практика мити шкіру та волосся господарським милом. Люди думають, що воно без хімії, мовляв, ним раніше милися всі — і болячок було менше. Чи дійсно це так, пояснила українська дерматологиня Катерина Бакіко:

«Мило — це луг. А наша шкіра має слабко кисле середовище pH. Тому міняючи pH та змиваючи природну плівочку на шкірі, ми її підсушуємо. Загалом це не проблема, але господарське мило — це сильний луг, тому і може шкіру пересушувати, а відтак подразнювати.

Мило це не єдина річ, яка веде до сухості (є ще вода, вітер, перегрівання, сухе повітря від опалення вдома). Тому коли шкіра схильна до сухості і ці всі чинники доповнюються ще й таким милом, то шкіра починає запалюватись, що може спровокувати дерматит або екзему.

Тому я рекомендую користуватись м’якими милами з наближеним до натурального pH шкіри — крем-мило, рідке косметичне мило, дитяче. Вони будуть м'якше шкіру очищати, дезінфікувати і мінімально на неї впливати".

Часто господарським милом намагаються лікувати акне. Проте, додає лікарка, в силу такого «пілінгу» прищики на шкірі будуть просто відлущуватись, але це не призведе жодним чином до виліковування.

«А хвороби шкіри, які супроводжуються лущенням (псоріаз, себорейний дерматит та екзема) можуть погіршуватись. Дезінфікуючі властивості мила занадто слабкі, аби вилікувати більшість інфекційних хвороб шкіри. Мити голову милом не раджу. Це може посилити лупу, ламкість волосся, воно стане тьмяне. Сучасні шампуні, кондиціонери та олійки творять чудеса, порівняно з господарським милом».

Мило варто використовувати, додає Бакіко, для прання одягу та господарських цілей:

«Колись ним мили шкіру, бо нічого кращого не було. Тому обходились таким і терпіли. Зараз ви можете придбати недорогі косметичні засоби, які будуть комфортніші та безпечніші для шкіри».

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