Секрет «вічної молодості»: як фарбуються француженки після 50 років

Загальновідомо, що з віком шкіра обличчя втрачає пружність і стає сухою, а це не найкращим чином впливає на її колір — він стає тьмяним. Тому так важливо підтримувати сяйво за допомогою антивікового догляду та грамотно підібраного макіяжу.

Тон обличчя

Вам варто відмовитися від щільних матових текстур у якості бази під макіяж і користуватися хайлайтером. Але не переборщіть — сяйво має бути благородним, радить Symbol .

Жюльєт Бінош може бути еталоном сяючої шкіри

Губи

Також дуже важливо змінити уподобання в губній помаді — якщо молодих француженок часто уявляють з яскраво-червоною помадою, то француженки старшого покоління обирають спокійніші та благородніші відтінки. Адже яскраві кольори лише підкреслять зморшки і зроблять вас візуально старшою, ніж є. Також важливою є текстура помади: повністю матова помада, як і повністю глянсова, гратимуть проти вас.

Актриса Ізабель Юппер відмовилася від яскравої помади

Щоки та вилиці

Відмінний спосіб освіжити обличчя, зробити його більш живим і молодим (хоча б візуально) — використовувати рум'яна. Тут головне не помилитися з кольором і не перестаратися з кількістю продукту. Досить буквально пари торкань пухнастим пензлем — ефект має вийти максимально природним.

Софі Марсо майстерно застосовує рум'яна

Повіки та очі

Як і у випадку з тональним кремом та помадою, матові тіні з великою ймовірністю обважнять погляд і підкреслять дрібні зморшки навколо очей. Саме тому текстуру краще вибирати сяючу, а не блискучу. Наприклад, придивіться до кремових текстур: вони легше наносяться і виглядають природно.

Актриса театру, кіно та телебачення Філіппін Лерой-Больє

Якщо привід не зобов'язує робити яскравий макіяж, можна обійтися і без нього. Однак все ж таки краще зробити природний макіяж «без макіяжу». Сяюча шкіра, трохи підкреслені брови і зволожені губи — ось і все, що вам потрібно. Щоб зробити погляд більш виразним, використовуйте чорну туш та олівець для очей.

Нагадаємо, раніше було розкрито секрет «вічної молодості» японок.

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