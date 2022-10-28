Еліксир молодості з аптеки: названо копійчаний засіб, який зробить жіночий овал обличчя таким, як у дівчинки

Багато жінок заздрять японкам, які зберігають молодість та красу до самої старості.



Щоб виглядати молодшою та зберегти пружність шкіри, необов'язково користуватися дорогою косметикою або весь час їсти рис та морські водорості.



Нашим землячкам може допомогти копійчаний засіб з аптеки — сік алое, пише rsute.



Жінки, які використовували його на собі, помітили, що шкіра стає більш пружною та підтягнутою. Річ у тому, що сік алое багатий на вітаміни й мікроелементи, чим і обумовлені його лікарські властивості.



Його можна застосовувати як у лікувальних, так і у профілактичних цілях. Він має протизапальну, ранозагоювальну, антибактеріальну властивості, добре переноситься шкірою. Недаремно його назвали «еліксиром молодості».



Відмінно себе показав цей копійчаний засіб і для збереження овалу обличчя навіть у зрілому віці.



В аптеках можна придбати екстракт алое в ампулах. Використовувати його можна у чистому вигляді, просто нанісши його на ватний диск та втираючи у шкіру. Добре при цьому доповнити процедуру масажем овалу обличчя. Робити це потрібно обережно, розтираючи сік подушечками пальців.



При проблемах зі шкірою сік алое наноситься вранці та ввечері на попередньо очищену шкіру. За бажання його можна поєднувати з огірком, медом, сметаною або улюбленими відварами трав.

Для стійкого ефекту процедуру необхідно регулярно повторювати протягом 1−2 місяців.



Як і в кожного засобу, алое з аптеки має протипоказання. При індивідуальній непереносності чи підвищеній чутливості застосовувати засіб не можна. Це загрожує шкірною алергічною реакцією, свербежем, чханням, сльозогінністю.



Щоб овал обличчя завжди залишався красивим, потрібно вести здоровий спосіб життя і не допускати шкідливих звичок.



Необхідно ретельно очищати шкіру та зволожувати її, не допускаючи пересихання. Важливим є і правильний режим сну. Під час відпочинку шкіра активніше виробляє колаген та інші речовини, що беруть участь в обмінних процесах.



Найменше потрібно бувати під прямими променями сонця. Вплив ультрафіолету призводить до передчасного старіння та погіршення овалу обличчя.



Багато жінок також хочуть мати струнку фігуру, але при цьому не згодні докладати зусиль для цього й продовжують балувати себе смачненьким. Адже головне правило схуднення — зниження кількості споживаних калорій, створення їхнього дефіциту. Докладніше про це у матеріалі «ФАКТІВ».

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