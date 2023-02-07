Українцям пояснили, чи можуть комунальники вручати повістки

В Україні воєнний стан та загальну мобілізацію продовжили на новий термін, тож деякі випадки вручення повісток українцям залишають низку запитань. На них відповів голова Голосіївської РДА Сергій Садовий.

У коментарі ТСН він пояснив появу оголошень про мобілізацію у під'їздах столичних будинків: наголосив, що ці оголошення — суто інформаційні.

Також у нього запитали, чи розносять комунальники повістки військовозобов'язаним.

«Розносять і вручають повістки тільки представники центру комплектування», — запевнив Садовий.

Раніше у мережу «злили» відео, на якому повістки в будинок у Дніпровському районі Києва приносять комунальники й стверджують, що це завдання прописано у них в посадовій інструкції, а повістки їм передає військкомат. Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району підтвердила, що це справді її двірники розносили повістки.

Нагадаємо, що в Україні триває мобілізація, тож зупинити військовозобов'язаного громадянина можуть будь-де та вручити йому повістку. Цей документ можуть видати в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством України — на вулиці, на роботі, вдома. Серед заборон — не можна силоміць приводити людину до військкомату.

Хто має право вручати повістку:

працівники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій;

посадові особи військового комісаріату та територіального центру комплектування;

керівники ЖЕКу, ОСББ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, кого в Україні визнають непридатним до військової служби та чому з «білим квитком» теж можуть призвати.

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