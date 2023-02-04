Кого в Україні визнають непридатним до військової служби та чому з «білим квитком» теж можуть закликати
Війна в Україні триває вже майже рік, стільки ж йде загальна мобілізація, під час якої повістки можуть вручатися й обмежено придатним до служби, й тим, хто до неї не придатний.
Як пише «Апостроф», «білий квиток» — документ, що видається військово-лікарською комісією та звільняє від служби в армії навіть під час мобілізації. Він містить висновок комісії з непридатності або часткової придатності до служби в армії за станом здоров'я або з інших причин.
Чоловіки з категорій обмежено придатних до військової служби та непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час можуть бути призвані для служби у таких місцях:
- навчальні заклади;
- військові комісаріати, установи, організації;
- частини постачання.
Їх не можуть відправити служити в десантні війська, плавсклад чи морську піхоту.
Право на отримання «білого квитка» дають такі захворювання:
- Хвороби ока та придаткового апарату (зокрема взагалі не призивають людей з різко вираженим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах, глаукомою обох очей, відшаруванням та розривом сітківки на обох очах, астигматизмом будь-якого виду з різницею 6,0 діоптрій, з короткозорістю або далекозорістю будь-якого з меридіанів більше 12,0 діоптрій).
- Хвороби органів травлення (зокрема, виразкова хвороба шлунка та/або дванадцятипалої кишки, езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, апендикс, хвороба Крона тощо).
- Хвороби ендокринної системи (особливо якщо захворювання впливає загальний стан організму).
- ВІЛ (чоловіки, які є носіями безсимптомного ВІЛ, вважаються придатними до служби).
- Вроджені аномалії, недостатній фізичний розвиток та травми (якщо недоліки сильно виражені та заважають нормальній життєдіяльності).
- Захворювання шкіри та кісток (люди з атопічним дерматитом, поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву, важкими формами артрозів та артритів, ревматоїдним васкулітом тощо).
- Захворювання крові (непридатними вважаються чоловіки з швидко прогресуючими та значними порушеннями функцій крові).
- Захворювання сечостатевої системи (зокрема, тяжкий нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит тощо).
- Захворювання нервової системи (зокрема, гострі менінгіти, енцефаліти, мієліти тощо).
- Захворювання органів дихання (зокрема, емфізема, хронічний бронхіт, пневмоконіоз тощо).
- Захворювання системи кровообігу (зокрема, серцева недостатність ІІ-Б-ІІІ стадії, гіпертонічна хвороба ІІІ стадії, ішемічна хвороба серця із серцевою недостатністю ІІ-Б-ІІІ стадії, інфаркт головного мозку, інсульт та інші).
- Захворювання вуха (непридатні, якщо є повна глухота обох вух).
- Інфекційні захворювання органів травлення та шкіри (не допускаються до служби призовники з гонококовою, трихомонадною та іншими інфекціями).
- Новоутворення (тільки онкохворі з невиліковними діагнозами не підлягають службі).
- Розлади психіки та поведінки (не допускаються до мобілізації люди з вираженими стійкими розладами психіки).
- Туберкульоз.
- Гепатити (непридатні лише пацієнти з тяжкими формами вірусних гепатитів).
- Геморой (чоловіки обмежено придатні для служби у воєнний час).
Нагадаємо, що є чотири види повісток: для уточнення облікових даних, на призовну комісію, повістка-призов на строкову військову службу (на час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться) та
мобілізаційне розпорядження.
Українцям, знятим із військового обліку, також можуть вручити повістку, але в цьому випадку є нюанси, які роз'яснив юрист.
Ілюстративне фото зі сторінки Міноборони у соцмережах307
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