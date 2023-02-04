Кого в Україні визнають непридатним до військової служби та чому з «білим квитком» теж можуть закликати

Війна в Україні триває вже майже рік, стільки ж йде загальна мобілізація, під час якої повістки можуть вручатися й обмежено придатним до служби, й тим, хто до неї не придатний.

Як пише «Апостроф», «білий квиток» — документ, що видається військово-лікарською комісією та звільняє від служби в армії навіть під час мобілізації. Він містить висновок комісії з непридатності або часткової придатності до служби в армії за станом здоров'я або з інших причин.

Чоловіки з категорій обмежено придатних до військової служби та непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час можуть бути призвані для служби у таких місцях:

навчальні заклади;

військові комісаріати, установи, організації;

частини постачання.

Їх не можуть відправити служити в десантні війська, плавсклад чи морську піхоту.

Право на отримання «білого квитка» дають такі захворювання:

Хвороби ока та придаткового апарату (зокрема взагалі не призивають людей з різко вираженим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах, глаукомою обох очей, відшаруванням та розривом сітківки на обох очах, астигматизмом будь-якого виду з різницею 6,0 діоптрій, з короткозорістю або далекозорістю будь-якого з меридіанів більше 12,0 діоптрій).

Хвороби органів травлення (зокрема, виразкова хвороба шлунка та/або дванадцятипалої кишки, езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, апендикс, хвороба Крона тощо).

Хвороби ендокринної системи (особливо якщо захворювання впливає загальний стан організму).

ВІЛ (чоловіки, які є носіями безсимптомного ВІЛ, вважаються придатними до служби).

Вроджені аномалії, недостатній фізичний розвиток та травми (якщо недоліки сильно виражені та заважають нормальній життєдіяльності).

Захворювання шкіри та кісток (люди з атопічним дерматитом, поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву, важкими формами артрозів та артритів, ревматоїдним васкулітом тощо).

Захворювання крові (непридатними вважаються чоловіки з швидко прогресуючими та значними порушеннями функцій крові).

Захворювання сечостатевої системи (зокрема, тяжкий нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит тощо).

Захворювання нервової системи (зокрема, гострі менінгіти, енцефаліти, мієліти тощо).

Захворювання органів дихання (зокрема, емфізема, хронічний бронхіт, пневмоконіоз тощо).

Захворювання системи кровообігу (зокрема, серцева недостатність ІІ-Б-ІІІ стадії, гіпертонічна хвороба ІІІ стадії, ішемічна хвороба серця із серцевою недостатністю ІІ-Б-ІІІ стадії, інфаркт головного мозку, інсульт та інші).

Захворювання вуха (непридатні, якщо є повна глухота обох вух).

Інфекційні захворювання органів травлення та шкіри (не допускаються до служби призовники з гонококовою, трихомонадною та іншими інфекціями).

Новоутворення (тільки онкохворі з невиліковними діагнозами не підлягають службі).

Розлади психіки та поведінки (не допускаються до мобілізації люди з вираженими стійкими розладами психіки).

Туберкульоз.

Гепатити (непридатні лише пацієнти з тяжкими формами вірусних гепатитів).

Геморой (чоловіки обмежено придатні для служби у воєнний час).

Нагадаємо, що є чотири види повісток: для уточнення облікових даних, на призовну комісію, повістка-призов на строкову військову службу (на час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться) та

мобілізаційне розпорядження.

Українцям, знятим із військового обліку, також можуть вручити повістку, але в цьому випадку є нюанси, які роз'яснив юрист.

Ілюстративне фото зі сторінки Міноборони у соцмережах

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