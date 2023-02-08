НБУ визнав неплатоспроможним банк підсанкційного російського олігарха: що буде із вкладами українців

В Україні, де нещодавно мітингували проти відомого російського банку, правління Національного банку України ухвалило рішення віднести АТ «БАНК ФОРВАРД» до категорії неплатоспроможних. Частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, отже віднесення АТ «БАНК ФОРВАРД» до категорії неплатоспроможних жодним чином не вплине на стабільність банківського сектору України. Про це повідомили в НБУ.

«Відповідне рішення ухвалене у зв’язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку після віднесення його до категорії проблемних. А також, ураховуючи подальше суттєве й незворотне погіршення фінансового стану цього банку за відсутності дієвих заходів для його поліпшення та неможливість і недостатність запланованої АТ „БАНК ФОРВАРД“ капіталізації», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 24 листопада 2022 року Правління Національного банку України ухвалило рішення віднести АТ «БАНК ФОРВАРД» до категорії проблемних. Підставою для такого рішення стало встановлення факту здійснення АТ «БАНК ФОРВАРД» ризикової діяльності за ознакою недостатності доходів банку, що створює в майбутньому ризик зменшення його регулятивного капіталу та порушення встановлених Національним банком економічних нормативів капіталу.

«Кожен вкладник АТ „БАНК ФОРВАРД“ отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб“. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 21 січня 2023 року становить 1 535,6 млн грн», — повідомили в НБУ.

Як писали «ФАКТИ», АТ «БАНК ФОРВАРД» належить російському бізнесмену Рустаму Таріко. Рустам Таріко — російський мільярдер, власник алкогольного холдингу Roust. У липні 2022 року з ініціативи кібердепартаменту СБУ активи банку було заарештовано, бо його власник спонсорував війну проти України.

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