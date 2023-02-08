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Готується простіше нема куди: популярний турецький десерт від Ірини Хлєбнікової

16:46 8 лютого 2023
Десерт з манки

Фуд-блогерка Ірина Хлєбнікова раніше розповідала, як приготувати десерт зі світлими та шоколадними коржами, заварним кремом та бананами, а зараз поділилася рецептом солодощів, якими пригощають гостей у готелях Туреччини.

«Дуже смачний десерт, як у турецьких готелях. І готується нема куди простіше», — стверджує блогерка.

Інгредієнти:

  • 1 склянка манної крупи (180 г):
  • 0,5 склянки борошна (80 г);
  • 1 склянка цукру (200 г);
  • 1 склянка кефіру;
  • ¼ ч. ложки соди;
  • 3 яйця;
  • 10 г розпушувача для тіста;
  • 2 ст. ложки олії.

Для просочення:

  • 1 склянка цукру (200 г);
  • 1 склянка води;
  • Сік половинки лимону.

Приготування:

  • Яйця збити, поступово додаючи цукор. Вмішати соду, кефір та олію.
  • Додати розпушувач, манку та борошно. Тісто залишити на 20−30 хвилин — манка має набрякнути.
  • Для просочення склянку цукру змішати з водою, довести до кипіння. Варити 5−7 хвилин на середньому вогні. Потім влити сік половинки лимону. Зняти з вогню та остудити до кімнатної температури.
  • Форму для випічки застелити пергаментом та вилити у неї тісто. Готувати 35−40 хвилин у духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів.
  • Залити пиріг сиропом і дати охолонути.

Раніше Ірина Хлєбнікова розповіла, як приготувати ніжні курячі млинці, які подають із грибним соусом.

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