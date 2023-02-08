Готується простіше нема куди: популярний турецький десерт від Ірини Хлєбнікової
Фуд-блогерка Ірина Хлєбнікова раніше розповідала, як приготувати десерт зі світлими та шоколадними коржами, заварним кремом та бананами, а зараз поділилася рецептом солодощів, якими пригощають гостей у готелях Туреччини.
«Дуже смачний десерт, як у турецьких готелях. І готується нема куди простіше», — стверджує блогерка.
Інгредієнти:
- 1 склянка манної крупи (180 г):
- 0,5 склянки борошна (80 г);
- 1 склянка цукру (200 г);
- 1 склянка кефіру;
- ¼ ч. ложки соди;
- 3 яйця;
- 10 г розпушувача для тіста;
- 2 ст. ложки олії.
Для просочення:
- 1 склянка цукру (200 г);
- 1 склянка води;
- Сік половинки лимону.
Приготування:
- Яйця збити, поступово додаючи цукор. Вмішати соду, кефір та олію.
- Додати розпушувач, манку та борошно. Тісто залишити на 20−30 хвилин — манка має набрякнути.
- Для просочення склянку цукру змішати з водою, довести до кипіння. Варити 5−7 хвилин на середньому вогні. Потім влити сік половинки лимону. Зняти з вогню та остудити до кімнатної температури.
- Форму для випічки застелити пергаментом та вилити у неї тісто. Готувати 35−40 хвилин у духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів.
- Залити пиріг сиропом і дати охолонути.
Раніше Ірина Хлєбнікова розповіла, як приготувати ніжні курячі млинці, які подають із грибним соусом.
Фото — скріншот86
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