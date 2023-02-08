Готується простіше нема куди: популярний турецький десерт від Ірини Хлєбнікової

Фуд-блогерка Ірина Хлєбнікова раніше розповідала, як приготувати десерт зі світлими та шоколадними коржами, заварним кремом та бананами, а зараз поділилася рецептом солодощів, якими пригощають гостей у готелях Туреччини.

«Дуже смачний десерт, як у турецьких готелях. І готується нема куди простіше», — стверджує блогерка.

Інгредієнти: 1 склянка манної крупи (180 г):

0,5 склянки борошна (80 г);

1 склянка цукру (200 г);

1 склянка кефіру;

¼ ч. ложки соди;

3 яйця;

10 г розпушувача для тіста;

2 ст. ложки олії. Для просочення: 1 склянка цукру (200 г);

1 склянка води;

Сік половинки лимону.

Приготування: Яйця збити, поступово додаючи цукор. Вмішати соду, кефір та олію.

Додати розпушувач, манку та борошно. Тісто залишити на 20−30 хвилин — манка має набрякнути.

Для просочення склянку цукру змішати з водою, довести до кипіння. Варити 5−7 хвилин на середньому вогні. Потім влити сік половинки лимону. Зняти з вогню та остудити до кімнатної температури.

Форму для випічки застелити пергаментом та вилити у неї тісто. Готувати 35−40 хвилин у духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів.

Залити пиріг сиропом і дати охолонути.

Раніше Ірина Хлєбнікова розповіла, як приготувати ніжні курячі млинці, які подають із грибним соусом.

Фото — скріншот

86

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram