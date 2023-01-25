Курячі млинці з грибним соусом: ніжна та вишукана страва від Ірини Хлєбникової
Фуд-блогерка Ірина Хлєбнікова, за рецептами якої стежать понад два мільйони фоловерів, раніше розповідала, як приготувати «купецькі котлети з курячим філе».
Цього разу вона поділилася рецептом курячих млинців, які подають з грибним соусом. Ця страва, за її словами, виходить ніжною та смачною.
Складові:
- 350 г курячої грудки;
- 2 середні яйця;
- 100 мл молока;
- 1 ст. ложка з гіркою сметани (30 г);
- 1,5 ст. ложки манної крупи (20 г);
- ¼ ч. ложки солі або за смаком;
- 0,5 ч. ложки спецій для курки.
Для соусу:
- 200 г печериць;
- Невелика цибулина;
- 3 ст. ложки сметани;
- 1 ст. ложка майонезу;
- Зубчик часнику.
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Приготування:
- Курку подрібнити на м'ясорубці. Додати сіль, спеції, молоко, сметану та добре перемішати.
- Додати яйця та манку, ще раз добре перемішати. Накрити і залишити на 20−30 хвилин — манка має набрякнути.
- Цибулю подрібнити і обсмажити у невеликій кількості рослинної олії до золотавого кольору.
- На олії, що залишилася у пательні, обсмажити гриби до повного випаровування вологи.
- Цибулю та гриби з'єднати, додати сіль, сметану та майонез, а також подрібнений часник.
- Тісто для курячих млинців (консистенція — як для оладок) викласти на розігріту пательню та розподілити тонким шаром. Обсмажити із двох боків на середньому вогні.
- Подавати із грибним соусом.
Раніше Ірина Хлєбнікова ділилася рецептом приготування святкового торту, який вона назвала «тигриним».
Фото — скріншот189
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