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Курячі млинці з грибним соусом: ніжна та вишукана страва від Ірини Хлєбникової

14:12 25 січня 2023
Курячі млинці

Фуд-блогерка Ірина Хлєбнікова, за рецептами якої стежать понад два мільйони фоловерів, раніше розповідала, як приготувати «купецькі котлети з курячим філе».

Цього разу вона поділилася рецептом курячих млинців, які подають з грибним соусом. Ця страва, за її словами, виходить ніжною та смачною.

Складові:

  • 350 г курячої грудки;
  • 2 середні яйця;
  • 100 мл молока;
  • 1 ст. ложка з гіркою сметани (30 г);
  • 1,5 ст. ложки манної крупи (20 г);
  • ¼ ч. ложки солі або за смаком;
  • 0,5 ч. ложки спецій для курки.

Для соусу:

  • 200 г печериць;
  • Невелика цибулина;
  • 3 ст. ложки сметани;
  • 1 ст. ложка майонезу;
  • Зубчик часнику.

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Приготування:

  • Курку подрібнити на м'ясорубці. Додати сіль, спеції, молоко, сметану та добре перемішати.
  • Додати яйця та манку, ще раз добре перемішати. Накрити і залишити на 20−30 хвилин — манка має набрякнути.
  • Цибулю подрібнити і обсмажити у невеликій кількості рослинної олії до золотавого кольору.
  • На олії, що залишилася у пательні, обсмажити гриби до повного випаровування вологи.
  • Цибулю та гриби з'єднати, додати сіль, сметану та майонез, а також подрібнений часник.
  • Тісто для курячих млинців (консистенція — як для оладок) викласти на розігріту пательню та розподілити тонким шаром. Обсмажити із двох боків на середньому вогні.
  • Подавати із грибним соусом.

Раніше Ірина Хлєбнікова ділилася рецептом приготування святкового торту, який вона назвала «тигриним».

Фото — скріншот

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