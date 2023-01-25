Курячі млинці з грибним соусом: ніжна та вишукана страва від Ірини Хлєбникової

Фуд-блогерка Ірина Хлєбнікова, за рецептами якої стежать понад два мільйони фоловерів, раніше розповідала, як приготувати «купецькі котлети з курячим філе».

Цього разу вона поділилася рецептом курячих млинців, які подають з грибним соусом. Ця страва, за її словами, виходить ніжною та смачною.

Складові: 350 г курячої грудки;

2 середні яйця;

100 мл молока;

1 ст. ложка з гіркою сметани (30 г);

1,5 ст. ложки манної крупи (20 г);

¼ ч. ложки солі або за смаком;

0,5 ч. ложки спецій для курки. Для соусу: 200 г печериць;

Невелика цибулина;

3 ст. ложки сметани;

1 ст. ложка майонезу;

Зубчик часнику.

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Приготування: Курку подрібнити на м'ясорубці. Додати сіль, спеції, молоко, сметану та добре перемішати.

Додати яйця та манку, ще раз добре перемішати. Накрити і залишити на 20−30 хвилин — манка має набрякнути.

Цибулю подрібнити і обсмажити у невеликій кількості рослинної олії до золотавого кольору.

На олії, що залишилася у пательні, обсмажити гриби до повного випаровування вологи.

Цибулю та гриби з'єднати, додати сіль, сметану та майонез, а також подрібнений часник.

Тісто для курячих млинців (консистенція — як для оладок) викласти на розігріту пательню та розподілити тонким шаром. Обсмажити із двох боків на середньому вогні.

Подавати із грибним соусом.

Раніше Ірина Хлєбнікова ділилася рецептом приготування святкового торту, який вона назвала «тигриним».

Фото — скріншот

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