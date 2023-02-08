Поки «Антитіла» були в гарячих точках на фронті, на них намагались заробити мільйони гривень

Поки музиканти гурту «Антитіла» разом із Тарасом Тополею перебували на лінії фронту, захищаючи країну від російських окупантів, з них у судовому порядку намагалися стягнути понад мільйон гривень. Про це повідомляють на сторінці гурту в Інстаграм.

«Сергій Лапковський, лучанин, який запатентував, умовно, „ноту Ля“ і її фізичні акустичні властивості, в змові з волинськими патентними повіреними, юристами та музичним експертом, композитором Тиможинським В.А., намагався через апеляцію поновити судовий процес, яким хотів стягнути з гурту „Антитіла“ мільйони гривень за нібито застосування цього патенту в трьох музичних композиціях гурту», — йдеться в повідомленні.

Зрештою крапку в судовій тяганині поставив суд. Київський Апеляційний суд 6 лютого 2023 року ухвалив рішення залишити скаргу позивача без розгляду.

Музиканти пишуть, що у липні 2022 року, коли вони були в одній з найгарячіших точок війни на півночі Харківщини, на околицях села Дементіївка, Лапковський у цей час писав заяви до суду про"Зміну предмету позову". Сума позову становила 40350 доларів США.

Учасники гурту розповіли, що наступними заявами позивач називав цю суму «неотриманим своїм прибутком», який розписав аж до 2031 року і хотів стягнути 52050 доларів США. Також він намагався вилучити пісні гурту «Антитіла» зі всіх цифрових платформ і ефірів радіо, заборонити їх живе виконання, використовуючи у своїх заявах термін «контрафактні композиції». А в одному з пунктів чергової заяви Лапковський просив суд вилучити і знищити всі примірники пісень.

«Переоцінюючи на передовій деякі свої погляди на життя і ставлення до, здається, вкрай необхідних речей, „Антитіла“ зі сміхом зачитували побратимам письмові твори волинських хапуг, по яким, мабуть, дуже плаче військкомат», — пишуть музиканти.

Нагадаємо, Тарас Тополя з музикантами у серпні залишили лінію фронту та долучилися до інформаційної боротьби та благодійної діяльності, відновили концертну діяльність.

Нещодавно «Антитіла» випустили потужну пісню про захисників «Фортеця Бахмут».

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