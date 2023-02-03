«Фортеця Бахмут»: «Антитіла» випустили потужну пісню

Вперше від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в гурту «Антитіла», музиканти якого ремонтують трофейні танки, повноцінна музична прем’єра: він випустив пісню, яка передає емоції та враження, пережиті артистами за цей рік.

Музиканти кажуть, що пісня «Фортеця Бахмут» має на меті посилити дух військових, які боронять нашу державу, тримають величезний фронт і гарячий клаптик української землі, символ стійкості — місто Бахмут. Лірика композиції була створена за добу. Мелодія написана солдатом, музикантом гурту Сергієм Вусиком і є в музичному арсеналі гурту давно, проте чекала свого часу.



— Ми як музиканти розуміли, що нам потрібно зробити щось надихаюче, з чим хотілося б рвати землю, йти в бій, стояти й не відступати, — сказав лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя. — Але як громадяни, які мають бойовий досвід, розуміємо, що свою справу та своє завдання потрібно робити спокійно, як того вчили нас, і що за нашими спинами, за спинами тих, хто конкретно зараз зі зброєю чинить супротив окупантам, — майбутнє України. І що б не відбувалося навколо, ти маєш взяти себе в руки й робити все, що від тебе залежить у найліпшому вигляді. Так сталося, що таких ситуацій і ми пережили достатньо, тому, як ніхто, розуміємо, про що співаємо та за що стоять наші побратими в найзапеклішій точці світу сьогодні.

В лірик-відео до пісні війшли кадри зруйнованого міста Бахмут, зняті музикантами гурту.

— Перед офіційним релізом ми показували пісню нашим друзям-військовим та отримували у відповідь лише одне: скоріше випускайте цю пісню, вона потрібна саме зараз, — ділиться Тарас.

Прем’єра кліпу на пісню «Фортеця Бахмут» запланована на середину лютого. Зйомки, зокрема, відбувалися на передовій. Наразі більше деталей музиканти не повідомляють. Відомо, що наприкінці лютого «Антитіла» вирушать у міжнародний тур, популяризуючи українську музику та привертаючи увагу до героїчної боротьби України.

Нагадаємо, що музиканти залишаються бійцями 130-го батальйону сил ТрО ЗСУ, але за наказом головнокомандувача Валерія Залужного не виходять безпосередньо на бойові завдання.

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