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Суспільство та люди

У Києві знесли пам'ятник Чкалову, на черзі — Ватутін

17:08 8 лютого 2023
Демонтаж пам'ятника Чкалову

У Києві триває демонтаж пам'ятників радянським діячам.

Як повідомляють у КМДА, у середу, 8 лютого, демонтовано пам'ятник льотчику Валерію Чкалову у Шевченківському районі столиці.


Фото КМДА

Фото КМДА

Згідно з рішенням Київської міської ради, після демонтажу його перенесуть до Музею авіації України імені О. К. Антонова.

Фото КМДА

Фото КМДА

На черзі — пам'ятник генералу Миколі Ватутіну у Маріїнському парку. Його планують демонтувати у четвер, 9 лютого.

Нагадаємо, що минулої осені на одній із станцій київського метрополітену приховали бюсти Олександра Пушкіна, Максима Горького, Михайла Ломоносова та Дмитра Менделєєва — їх закрили боксами.

Фото КМДА

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