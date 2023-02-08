У Києві знесли пам'ятник Чкалову, на черзі — Ватутін

У Києві триває демонтаж пам'ятників радянським діячам.

Як повідомляють у КМДА, у середу, 8 лютого, демонтовано пам'ятник льотчику Валерію Чкалову у Шевченківському районі столиці.



Фото КМДА

Фото КМДА

Згідно з рішенням Київської міської ради, після демонтажу його перенесуть до Музею авіації України імені О. К. Антонова.

Фото КМДА

Фото КМДА

На черзі — пам'ятник генералу Миколі Ватутіну у Маріїнському парку. Його планують демонтувати у четвер, 9 лютого.

Нагадаємо, що минулої осені на одній із станцій київського метрополітену приховали бюсти Олександра Пушкіна, Максима Горького, Михайла Ломоносова та Дмитра Менделєєва — їх закрили боксами.

Фото КМДА

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